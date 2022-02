Gute Neuigkeiten für Liebhaber von Kräutertees: Es gibt neue Sorten mit Öko-Zertifikat, die auf der Insel angebaut worden sind. Auf dem Markt sind sie seit Dezember 2021 unter der Marke „T’Estim“, einem Ausdruck, den Mallorquiner nutzen, wenn sie jemanden schätzen oder lieben. Herausgebracht hat die Tees die Gärtnerei Viver Bio Estel de Llevant in Manacor, bei der Menschen mit und ohne mentale Behinderungen ausgebildet werden. Guillem Febrer, der Leiter der sozialen und ökologischen Einrichtung, präsentiert die Teesorten inmitten von Setzlingen, die auf Pflanztischen riesige Flächen der Gärtnerei belegen.

Heil- und Küchenkräuter, wie Rosmarin, Thymian und Kamille werden in der Gärtnerei durch Samen vermehrt, die von Mutterpflanzen gesammelt oder mit Ablegern multipliziert werden. Denn bekanntlich gedeihen hier Gewächse am besten, deren Samen von Inselpflanzen stammen. Die semillas für die Gemüsesetzlinge liefert dagegen die Vereinigung der Züchter lokaler Sorten (AVL).

Mallorcas Tal bei Manacor ist der ideale Ort zur Kräuterzucht

Alle Samen kommen zum Keimen in Anzuchttöpfe mit Spezialerde. Sind sie groß genug, pflanzt man sie in geräumigere Töpfe um. Ein kleiner Teil der aromatischen Pflanzen und fast alle Gemüsessetzlinge werden im Frühjahr an Kunden verkauft, die sie, sobald die Fröste vorbei sind, in ihren privaten Gärten auspflanzen.

„Die meisten Setzlinge der aromatischen Kräuter sind für die Produktion von Tees bestimmt“, berichtet Guillem Febrer. Im Februar würden dann die Jungpflanzen von Verbene, Kamille, Minze, Rosmarin & Co. auf das dreieinhalb Hektar große Feld Vall de la Nou bei Manacor gepflanzt. In diesem Tal sind die Wasserkanäle aus arabischer Zeit noch intakt. Mit seinem Mikroklima zwischen zwei Hügeln biete es einen idealen Ort für den ökologischen Anbau von Kräutern, sagt Febrer.

Die Finca verfügt über das Öko-Zertifikat, das Wachsen der Pflanzen wird mit Sorgfalt begleitet. „Im Frühsommer ist es ein paradiesischer, nach würzigen Kräutern duftender blühender Ort“, fügt der Mallorquiner hinzu. Wenn die Wirkstoffe zwischen Mai und Juni am intensivsten sind, werden die Stauden gemäht und in die Gärtnerei transportiert.

Im einzigen solarbetriebenen Trockner auf der Insel wird ihnen dann – je nach Pflanzensorte zwei oder drei Tage lang – die Feuchtigkeit entzogen. Danach zupfen die Auszubildenden bei der Kamille Blüten, bei Minze oder Thymian die Blätter ab. „Bei den meisten Tees der Konkurrenz verbleiben die Stängel als Rückstände sie schaden dem Geschmack“, sagt Febrer. Bei T’Estim-Tees setze man auf Qualität, deshalb würden sie entfernt.

Nach dem Trocknen zerkleinert eine spezielle Maschine Blätter oder Blüten auf die gewünschte Aufguss-Größe. Danach werden sie in einem feinmaschigen Sieb vom Staub befreit. Wenn nur eine Kräutersorte in den Tee kommt, verpackt man sie maschinell in Beutel. Die Kräuter für die Mischungen kommen zur Aufbewahrung in Säcke. Für die erste Wintersaison 2021/2022 wurden insgesamt 250.000 Teebeutel hergestellt und in die Kartons mit der T’Estim-Aufschrift verpackt.

Zur Marke zählen sechzehn verschiedene Teesorten, fünf von ihnen gedeihen im Vall de la Nou und sind für Aufgüsse bestimmt, im spanischen infusiones (kat.: infusions) genannt: Verbene, Kamille, Minze, Thymian und Rosmarin, außerdem gesammelte Blätter der Wildolive. Hinzu kommen vier Kräutermischungen, beispielsweise von Minzarten, die gute Laune versprechen. Andere Sorten wirken entspannend oder halten die Atemwege frei. Doch mit Kräutern allein wollte man sich nicht auf den Markt wagen.

Das Sortiment vervollständigen deshalb sechs Sorten, die nicht auf der Insel wachsen, aber trotzdem aus ökologischem Anbau stammen. „Wir wollten damit Teetrinker für unsere Marke gewinnen, die Kräutertees nicht mögen“, sagt Febrer. Die importierten und zertifizierten Teesorten kommen in der Gärtnerei in die Beutel: grüner Tee, Schwarztee, roter Tee (Pu Erh), weißer Tee (Pai Mu Tan) und neben Waldfrüchte-Tee auch Rooibos.

Inklusive Ausbildung auf Mallorca

Den Anbau und das Verpacken der Tees übernehmen zwei Gruppen mit jeweils zehn Teilnehmern mit psychischen Behinderungen. Ihre Ausbildung dauert zwei Jahre. Im Zuge der Inklusion arbeiten zudem zehn Auszubildende ohne Behinderung in der Gärtnerei, sie lernen ihren Beruf ein Jahr lang. Alle Teilnehmer werden dual in Theorie und Praxis unterrichtet, die praktische Arbeit wird entlohnt. Nach bestandenen Prüfungen erhalten die Auszubildenden ein Zertifikat, das ihnen Chancen auf dem Arbeitsmarkt gibt.

Um das Angebot für die Auszubildenden zu erweitern und in Zukunft neue Arbeitsplätze bieten zu können, sucht Febrer nach neuen innovativen Produkten. „Wir haben das Projekt kürzlich der Regierung vorgestellt“, sagt er. Für die Produktentwicklung hätte die Einrichtung Geldmittel zur Verfügung und zwei Jahre Zeit. Weil Tees nicht jedermanns Sache sind, suchten sie nach neuen Formen für den Verzehr der Kräuter. Unterstützung hierfür könnte von der Balearen-Universität kommen, die ersten Gespräche zwischen der UIB und der Einrichtung wären positiv verlaufen.