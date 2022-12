Wo die Natur Winterschlaf hält und sich die Landschaft grau in grau inszeniert, bringt die Weihnachtstanne Grün ins Haus. In Mallorcas Gärten blühen hingegen noch immer Jasmin und Hibiskus. Und trotzdem ist der árbol de navidad in verschiedenen Versionen auch hier ein fester Bestandteil des Festgeschehens.

Allen voran die Nordmanntanne (Abies nordmanniana bot., normanniana span., abies normanniana kat.), deren dunkelgrüne und elastische Nadeln dicht nebeneinander wachsen. Sie piksen nicht und halten sich, vor allem wenn sie gegossen werden, wochenlang an den Ästen. Die Nordmanntanne zählt zu den langsam wachsenden Nadelgehölzen, das wirkt sich auf den Preis aus. Die Rotfichte (Picea excelsa bot., abeto rojo span., abeto vermell kat.) dagegen wächst schnell. In warmen Räumen verströmt das ätherische Öl ihres Harzes einen angenehmen Duft. Die piksenden Nadeln halten sich jedoch nicht lange, weswegen sie sich nicht so gut verkaufen .„Katalanische Züchter bieten noch eine Zeit lang gepflanzte Fichten“, sagt Mateu Morro von Vivers Santa Maria, neue Setzlinge werde man aber nicht mehr auspflanzen. Tannen mit Wurzelballen Wenn Weihnachtsbäume mit Wurzeln gelegentlich Wasser bekommen, halten sie länger. Und sie können auf der Insel ausgepflanzt werden. Dafür sind Rotfichten nicht geeignet, nur Nordmanntannen können auf Dauer im Freien überleben, sich jedoch im Inselklima nicht durch Samen vermehren. Wer also eine Nordmanntanne nächstes Jahr in den Garten pflanzen will, sollte sich für die teurere Version entscheiden. Ihre Setzlinge sind in Töpfen groß geworden, der kompakte Wurzelballen kann die Pflanzen – Gießwasser im Sommer vorausgesetzt – sogar im Freien ernähren. Die preiswerten Versionen der Nordmanntannen sowie der Rotfichten mit gekürzten Wurzeln sind nur für die Weihnachtszeit bestimmt. Die Tannen stammen aus Katalonien. Kurz vor Weihnachten reißen Bagger die Stämme aus, die Wurzeln werden so gestutzt, dass sie in Töpfe passen. Im Spanischen wird das arrancado genannt. Weihnachtsbäume auf Mallorca kaufen Hier eine Auswahl von Gärtnereien und eines der vielen DIY-Centern, die auf Mallorca Weihnachtsbäume verkaufen. Fronda Palma: Nordmanntannen mit gekürzten Wurzeln gibt es in einer Höhe von 80 Zentimetern für 62,95 Euro, 174,95 Euro kostet ein 2 Meter hoher Baum. Weiß-Fichten (Picea glauca) sind mit 40 Zentimetern eher Tischschmuck (8,95 Euro). Für die größere (60 Zentimeter) werden 19,95 Euro fällig. Fronda nimmt die Christbäume wieder zurück. www.fronda.com Edeen Palma: Eine Nordmanntanne mit 80 Zentimetern und gekürzten Wurzeln kostet 33 Euro, das größte Exemplar mit 3,50 Metern 249 Euro. Für die einen Meter hohe Rotfichte sind 24,99 Euro zu bezahlen, für 2,50 Meter 49 Euro. Die Bäume können zurückgegeben werden, sie werden kompostiert. www.edeen.es Vivers Santa Maria: Nordmanntannen mit intakten Wurzelballen kosten 99 Euro (1,50 Meter), bei einer Höhe von 2,50 Metern 249 Euro. Die kleinste Nordmanntanne mit gekürzten Wurzeln und 1,25 Meter Höhe ist für 49 Euro zu haben, die größte mit 3 Metern für 175 Euro. Der Preis für Rotfichten: 1,50 Meter kosten 49 Euro, 2,50 Meter 105 Euro. www.viverssantamaria.com Viveros Porrassa: In Magaluf führt man Nordmanntannen, die mit Baggern entwurzelt worden sind. Die kleinste Nordmanntanne (1,20 Meter) schlägt mit 38 Euro zu Buche, eine 2,50 bis 3 Meter hohe Tanne kostet 132 Euro. www.porrassa.com Gartencenter Santanyí: Das Centre de Jardineria Santanyí bietet Nordmanntannen mit gekürzten Wurzeln an. Die einen Meter hohe Tanne kostet 32 Euro, die zwischen 2,50 und 3 Meter 130 Euro. Tel.: 971-16 34 89 Bisanyes Alcúdia: FürNordmanntannen mit gekürzten Wurzeln (1,25 Meter) sind hier 36 Euro zu bezahlen, für eine Größe von 149 Zentimeter 90 Euro. Die Rotfichten sind günstiger: 22,90 kostet eine mit einem Meter Höhe, mit 2,50 Metern kostet sie 42,90 Euro. www.jardineriabisanyes.com Bäume ohne Wurzelballen Seit einigen Jahren zeichnet sich ein Trend auf der Insel ab, wurzellose Bäume (copas) mit den dazu passenden Ständern zu verkaufen. Cocos Garden Center Antdratx: 1,5 Meter hohe Nordmanntannen kosten 45 Euro, 2 Meter hohe 120 Euro, Ständer inbegriffen. www.cocosgarden.net Mallorca Christmas Trees: Auf dem Import von Bäumen aus Dänemark ist Quentin Theander in Marratxí spezialisiert. Er kauft Setzlinge bei dänischen Baumschulen, pflanzt sie in Dänemark, wo sie ohne Dünge- und Schädlingsbekämpfung wachsen. Der einen Meter hohe Baum kostet 30 Euro, Tannen mit etwa 3 Metern 180 Euro. Die Firma liefert die Tannen mit Ständern auf der Insel aus. Die Routen und Tage sind im Netz zu finden. www.mallorcachristmastrees.com Auch Fronda bietet Normanniana-copas ohne Wurzeln mit Ständern aus Holz an. Für 1,50 Meter sind 41,95 Euro zu bezahlen. Künstliche grüne oder verschneite Tannen mit und ohne Beleuchtung für drinnen und draußen gibt es zwischen 30 und 1.000 Euro. www.fronda.com/comprar/abetos-artificiales Leroy Merlin Palma: Christbäume aus Kunststoff gibt es hier in einer Höhe von 80 Zentimetern für 8 Euro, für Kunsttannen mit 2,10 Meter Höhe sind 189 Euro zu bezahlen. www.leroymerlin.es/tiendas Das Recycling Nimmt die Gärtnerei echte Nadelbäume nicht zurück, sind sie bei den Wertstoffhöfen (Punt Verd) getrennt von den Töpfen im Container poda zu entsorgen, deren Inhalt in der Kompostieranlage von Son Reus wiederaufbereitet wird. Nachhaltigkeit Es ist umstritten, wie es um die CO2-Bilanz natürlicher Weihnachtstannen bestellt ist. Es kommt darauf an, ob für die Plantagen Wälder gerodet werden und wie lang die Transportwege sind. Plastikbäume aus Fernost müssen zwischen zehn und 20 Jahren besungen werden. Erst dann können es die Künstlichen bei den Treibhausemissionen mit ihren natürlichen Vorbildern aufnehmen.