Gartenkunst auf Mallorca: ZDF zeigt neue Serie mit Wow-Effekt

Ab Mittwoch (30.7.) dreht sich beim ZDF wöchentlich um 19.25 Uhr alles um Gartenträume auf Mallorca. In dem Format "Garden Dreams" können die Fernsehzuschauer fünf Folgen lang den Landschaftsgestaltern Lourdes Vázquez und Davit Arican bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Die beiden Gartenplaner begleiten dabei Projekte der renommierten Gartenbaufirma von Joan Nadal, der die Sendung zudem als Land-Art-Künstler beratend unterstützt.

Lourdes Vázquez und Davit Arican in einem der Anwesen, deren Garten umgestaltet wird. / ZDF und Tom Gläser

Laut Pressemitteilung nimmt "Garden Dreams" die Zuschauer mit auf eine Reise durch prachtvolle Privatparks und Luxusanwesen auf der Insel. Die Doku-Serie zeige, wie die Gestalter auf zehn Privatgütern Mallorcas die natürliche Umgebung in harmonische und künstlerische Lebensräume verwandeln. Am Werk sind die spanische Landschaftsarchitektin Lourdes Vázquez und der deutsche Gartenarchitekt Davit Arican. Vázquez gilt als eine der führenden Landschaftsarchitektinnen der Balearen. Arican ist in Deutschland aus Fernsehsendungen wie „Duell der Gartenprofis“ im ZDF bekannt und auch als Garten-Experte in Medien und sozialen Netzwerken präsent.

Davit Arican und Lourdes Vázquez nehmen die Zuschauer auf exklusive Anwesen mit. / ZDF und Tom Gläser

Acht der in "Garden Dreams" gezeigten Projekte wurden komplett neu konzipiert und umgesetzt. Die übrigen zwei Projekte konzentrierten sich auf gezielte Verbesserungen, um einzelne Bereiche zu optimieren und aufzuwerten. Das Ziel des Teams von „Garden Dreams“ war dabei nicht nur, die Kundenwünsche zu erfüllen, sondern auch Landschaften zu erschaffen, die nachhaltig mit der Natur Mallorcas harmonieren, also deren Biodiversität fördern und den besonderen Charakter der Insel unterstreichen.

Die Doku-Serie „Garden Dreams“ bietet laut ZDF zudem Inspiration, aktuelle Trends und wertvolle Gestaltungstipps, stets unter der Prämisse eines respektvollen Umgangs mit der Umwelt. Die fünf Folgen sind ab dem 30. Juli 2025 immer mittwochs um 19.25 Uhr im ZDF zu sehen und parallel dazu im ZDF-Webangebot sowie in der ZDF-App verfügbar.