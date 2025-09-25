Der Landschaftsgärtner Ihres Vertrauens

Beschäftigen wir uns mit der spannenden und unendlich vielseitigen Welt der Garten- und Landschaftsgestaltung, erfasst uns direkt ein Gefühl von Glück, Freude und Entspannung. Um eine grüne Ecke, einen Garten oder einen Ort der Ruhe zu schaffen, müssen wir zunächst einige grundlegende Faktoren berücksichtigen, um unsere Wunschvorstellungen verwirklichen zu können. Dazu zählen Aspekte wie die Bodenbeschaffenheit, Wasserkonditionen und klimatische Bedingungen unserer Grünfläche. Diese Voraussetzungen sind der Ausgangspunkt, um eine grüne Oase zu schaffen, die unserer Umgebung und unserem Geschmack am besten entsprechen. Da wir uns an einem der schönsten und geeignetsten Orte des Mittelmeerraums befinden, haben wir verschiedenste Möglichkeiten, den Garten unserer Träume wahr werden zu lassen: insbesondere durch die große Auswahl unterschiedlichster mediterraner Pflanzen für einen widerstandsfähigen Garten mit geringem Wasser- und Pflegeaufwand. Wie zum Beispiel die Xerophyten, Trockenpflanzen, die auch ohne Bewässerung leben und wachsen können. Auch tropische und subtropische Pflanzen kommen infrage, da sie sich heutzutage leicht an das Klima der Insel anpassen. Der Schatten von Laub- oder immergrünen Bäumen kann genutzt werden, damit wir uns in unserem Garten wohlfühlen.

Zu Hause eine grüne Lunge kreieren

Wissen wir über den Wasserbedarf unseres zukünftigen Gartens Bescheid, können wir sogar über eine Rasenfläche nachdenken. Für ihre Bewässerung benötigen wir keine großen Wassermengen, ganz im Gegenteil. Trockenheitsresistente und pflegeleichte Grasarten lassen sich immer leichter in hiesige Gärten integrieren, da sie sehr gut an die heißen und trocknen Sommer angepasst sind. Jede Bepflanzung eines Gartens beginnt mit der Vorbereitung des Bodens, der die Grundlage und die Garantie für das Wachstum und ein gesundes Leben unserer neuen „grünen Lunge“ ist. So verstärkt etwa eine Nitratdüngung des Bodens dessen Qualität und trägt zur Stärkung der Pflanzen bei, nicht zuletzt, um Krankheiten vorzubeugen. Zum mediterranen Garten – dem „Garten der fünf Sinne“ – gehören normalerweise ein Gemüsegarten, Heckenpflanzen, Obstbäume, ein Brunnen und verschiedene Düfte. Jetzt müssen wir nur noch die Farben und Aromen auswählen, die uns am besten gefallen. Das Gartenprojekt wird nun so ausgearbeitet, dass es genau den Wünschen und dem Geschmack des Kunden entspricht, schließlich ist er derjenige, der den Garten später nutzen wird. Nach einer professionellen Beratung durch den Landschaftsarchitekten können beide beginnen, diesen Ort zum Genießen und Entspannen Wirklichkeit werden zu lassen.