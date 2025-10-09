Verd Sóller – Der Landschaftsgärtner Ihres Vertrauens

Warum nicht? Was befürchten wir, wenn wir über natürlichen Rasen für unseren Garten nachdenken? Nun, niemand sollte Angst davor haben, Rasen in seinem Garten zu pflanzen. Heutzutage finden wir viele Sorten Gräser, die wenig Wasser benötigen, krankheitsresistent und vor allem pflegeleicht und leicht anzulegen sind. Sorten wie Bermuda, Paspalum oder Zoysia bleiben fast das ganze Jahr über grün, außer in den Monaten mit den niedrigsten Temperaturen. Dann neigen sie dazu, etwas zu vergilben, doch die Pflanze stirbt dadurch nicht ab, sondern überdauert den Winter. In dieser Zeit soll der Rasen dann nicht bewässert werden; solange, bis er bei steigenden Temperaturen wieder zu wachsen beginnt.

Rollrasen bildet schnell Wurzeln. / Verd Sóller

Einfache Wurzelbildung durch Rollrasen

Diese Gräsersorten benötigen vor allem Sonne. Sie vertragen zum Teil auch etwas Schatten, brauchen aber vor allem viel Licht. Ihre Wassereinsparung ist im Vergleich zu anderen Sorten wie beispielsweise der Festuca beträchtlich. Das Interessante an diesen Graspflanzen ist, dass sie sowohl recyceltes, geklärtes als auch normales und sogar Salzwasser vertragen. Wir empfehlen, den Rasen als Rollrasen zu pflanzen, nicht nur, weil dieser einfach und schnell zu verlegen ist, sondern auch, um Probleme bei der Wurzelbildung zu vermeiden. Durch das Verlegen von Rollrasen kann das Grün sofort genossen werden. Bei großen Flächen besteht die Möglichkeit der Hydro-Aussaat mit Samen oder Ablegern, um die Kosten niedrig zu halten, doch dieses System ist nur in den Keimzeiten der Samen in den heißen Monaten möglich. Diese Arten von Rasen fühlen sich beim Barfußlaufen sehr angenehm an. Da es sich um aufwärts wachsende Pflanzen handelt, decken sie sich schnell gegenseitig ab, falls sie durch Spielen, Fußabdrücke oder Partys beschädigt werden.

Auch die vierbeinigen Freunde lieben natürlichen Rasen. / Verd Sóller

Bei Problemen schnell handeln

Was Probleme betrifft, so könnte das Gras in den Monaten Juni und Mitte September eventuell von der Rosquilla, einer Wurmart, befallen werden. Das ist leicht zu erkennen: Entdecken Sie früh am Morgen viele Vögel auf dem Rasen, ist das ein Zeichen für einen Wurmbefall. In diesem Fall ist eine Behandlung ratsam, da sich die Schädlinge viel schneller vermehren, als die Vögel sie fressen können. Tauchen hingegen verstärkt Wespen auf dem Rasen auf, ist dies ein Hinweis für Staunässe. Wird der Rasen braun, sollten Sie ihn nicht mehr bewässern, da er möglicherweise von Pilzbefall betroffen ist. Schalten Sie in diesem Fall die Bewässerung für einige Tage aus und behandeln Sie den Rasen mit einem Fungizid. Im Frühjahr und am Ende des Sommers sollten diese Sorten gedüngt werden. Wir empfehlen, im Herbst hoch zu mähen und im Frühjahr und Sommer niedrig zu mähen. Im Winter muss weder gemäht noch bewässert oder gedüngt werden – das heißt, der Pflegeaufwand ist gleich null –, bis sich das Gras im Frühjahr wieder zu regen beginnt. Um also unsere Eingangsfrage zu beantworten: Ja, Rasen lohnt sich.