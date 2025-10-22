Verd Sóller auf Mallorca - Der Landschaftsgärtner Ihres Vertrauens

Wie können wir unsere wertvollste Ressource im Garten richtig handhaben? Kein lebendiges Wesen kann ohne Wasser überleben, aber ohne Bewässerungssystem schon. Daher muss der Umgang mit Wasser im Garten oberste Priorität haben. Wasser steht uns leicht zur Verfügung, aber wir dürfen es nicht verschwenden, da das den Pflanzen keinen Nutzen bringt, ganz im Gegenteil. Eine übermäßige Bewässerung macht Pflanzen krank, verursacht Pilzbefall, ertränkt die Wurzeln, lässt die Stämme verfaulen und verursacht unzählige weitere Probleme. Ein gut durchdachtes und geplantes Bewässerungssystem erspart uns viel Ungemach im Garten. Die Technologie schreitet in allen Bereichen täglich voran, so auch bei den automatischen Bewässerungssystemen. Feuchtigkeitssensoren, Regen- und Windsensoren sind in Steuergeräte integriert, um Informationen in Echtzeit zu übertragen. Über Bluetooth oder WLAN lassen sich Bewässerungsanlagen von überall auf der Welt steuern.

Zwei verschiedene Systeme

Bewässerungssysteme gibt es in der Regel in zwei Varianten: Sprinklerbewässerung und Tropfbewässerung. Bei der Sprinklerbewässerung verteilen Sprinkler und Diffusoren das Wasser: Diese Bewässerung von oben, aus der Luft sozusagen, ist für Rasenflächen oder Wiesen geeignet, nicht aber für Sträucher und Bäume, da wir dadurch Wasser verschwenden und gleichzeitig diese Pflanzen schädigen würden. Besser hierfür ist die lokale Tropfbewässerung, mit der die Pflanzen die für ihr gesundes Wachstum erforderliche Wassermenge erhalten. Es sind keine komplizierten Systeme, die schwer zu installieren sind, man muss lediglich das richtige System auswählen und den Bedarf der Pflanzen berechnen. Das Wasser auf Mallorca ist sehr kalkhaltig, was der Hauptgrund für die Verstopfung der Tropfer in den Leitungssystemen ist. Dies erschwert im Laufe der Jahre die richtige Bewässerung und Wasserverteilung.

Aus diesem und weiteren Gründen gibt es PH-Dosierer oder Entkalker, die den Kalkgehalt im Bewässerungswasser senken. Die Dosierer können nicht nur den Kalkgehalt senken, sondern auch Düngemittel verteilen. Die Bewässerungssysteme können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, sei es in einem Technikraum, unter- oder oberirdisch, an das Stromnetz angeschlossen oder mit Batterien betrieben werden. Ihr Hauptziel ist es, den Pflanzen und Ihrem Garten ein gesundes Dasein zu garantieren. Da Wasser ein knappes Gut ist, sollten wir es nicht verschwenden, sondern sorgsam behandeln und so gut wie möglich einteilen. Eine gute Beratung bei der Auswahl des besten Bewässerungssystems, ergänzt durch die für die Umgebung am besten geeigneten Pflanzen, ermöglicht einen umweltfreundlichen Umgang mit Wasser und einen sparsamen Verbrauch.