Der Landschaftsgärtner Ihres Vertrauens - Verd Sóller

Nachdem wir über Rasen und Bewässerung gesprochen haben, sollten wir nun über Substrate reden. Vor der Anlage eines Gartens und später für dessen Pflege und guten Zustand sollten diese Bodenverbesserer entsprechend vorbereitet werden. Es ist wichtig zu betonen, dass für jeden Bereich und jede Pflanzenart ein besonderes Substrat genutzt werden sollte. Im Falle von Rasen ist es ratsam, einen Humus zu verwenden, der Feuchtigkeit speichert, aber dennoch drainierend ist. Der Sandanteil im Substrat sollte zwischen 20 und 50 Prozent liegen, wobei zu berücksichtigen ist, dass mit einem höheren Sandanteil die Bodenausgleichsarbeiten einfacher sind. Mediterrane Pflanzen sind nicht sehr anspruchsvoll und passen sich leicht an neue Böden an, aber wir sollten dennoch keinesfalls vergessen, auch ihnen ein geeignetes Substrat zukommen zu lassen. Für Bäume und Sträucher sollte kein lehmiger Boden verwendet werden, dieser ist hingegen ideal für Sukkulenten und Kakteen.

Jeder Boden ist aufwertbar

Wie können wir den Boden verbessern, wenn wir keine gute Erde haben? Das ist ganz einfach: Durch Zugabe von Torf, Fasern, Mulch und organischen Stoffen verbessern wir unseren Boden erheblich. Die Farbe des Bodens sagt nichts über seine Fruchtbarkeit aus. Die verschiedenen Farbtöne des Bodens wie rot, braun, weiß oder jede andere Farbe sind eine Frage der Ästhetik. Bei kargen Böden ist es ratsam, organischen Dünger oder Mist von Kühen, Pferden, Schweinen, Schafen oder Vögeln für die Anlage eines Gartens oder den Anbau zu verwenden. Es ist sehr wichtig, dass dieser Mist gut verrottet und frei von Samen ist. Der Vorteil von organischem Dünger besteht darin, dass er die Erde auflockert und seine Nährstoffe langsam freisetzt, und zwar dann, wenn die Pflanzen sie benötigen. Chemische Düngemittel können sogar schaden und die Pflanzen verbrennen, wenn die erforderliche Dosierung missachtet wird. Kleine Steine im Substrat sind keineswegs verkehrt, ebenso wenig wie das Vorhandensein von Regenwürmern, die für eine ausgewogene und natürliche Sauerstoffversorgung des Bodens unerlässlich sind. Das entsprechende Substrat für jede Pflanzenart trägt zur Langlebigkeit unseres Gartens bei, fördert ein gesundes und ausgewogenes Wachstum und beugt so weitgehend Krankheiten und Schädlingsbefall vor.