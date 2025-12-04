Obstbäume im Garten: Tipps zur Pflege und Standortwahl für gesunde Bäume von Verd Sóller

Obstbäume waren schon immer Teil des Gartens. Es sind sehr dankbare Bäume, nicht nur wegen ihrer Früchte, sondern auch aufgrund ihrer verschiedenen Grüntöne und Farben. Einige sind eher empfindlich in der Pflege – sei es im Garten, zwischen Sträuchern oder auf Rasenflächen –, andere sind widerstandsfähiger und passen sich leicht an ihre neue Umgebung an. Unabhängig von der Sorte ist es ratsam, ihren natürlichen Lebensraum zu respektieren und ihren Bedürfnissen so weit wie möglich gerecht zu werden. Junge Bäume, die bis zu vier oder fünf Jahren in Töpfen gezüchtet wurden, sind anpassungsfähiger an unseren Garten als beispielsweise ein 30 Jahre alter Baum, so groß dieser auch sein mag, es sei denn, wir sind mehr an der dekorativen Wirkung des Baumes als an seiner Effektivität interessiert.

Tipps für die Pflege von Obstbäumen

Um Obstbäume in einem guten Zustand zu erhalten, sollten wir so viel Fläche wie möglich um den Stamm herum frei von Pflanzen lassen, mit einer Erde, die zum Anbau geeignet und luftdurchlässig ist. Blätter und Stamm des Baumes sollten mit einer Sprinkleranlage bewässert werden. Der ideale Standort ist ein sonniger Teil des Gartens, fern von Mauern und Gebäuden. Einige Bäume passen sich überraschenderweise auch an schattige Standorte an, sogar unterhalb anderer Bäume oder in großen Töpfen in Innenhöfen oder auf Terrassen.

Obstbäume können bis zu fünf Jahre im Topf wachsen

Solange wir sie mit den notwendigen Düngemitteln und mit Wasser versorgen, können Obstbäume bis zu fünf Jahre im Topf überleben, bevor sie in einen noch größeren Topf umgepflanzt werden müssen. Krankheiten treten in der Regel auf, sobald die Pflanze geschwächt ist, sei es wegen der Eingewöhnungszeit, ungünstiger Bedingungen wie Nährstoff- oder Wassermangel oder aufgrund eines ungeeigneten Substrats. Doch Probleme lassen sich beheben, wenn sie rechtzeitig erkannt werden. Vor allem aber: Wählen Sie den Standort für die Pflanzung sorgfältig aus und berücksichtigen Sie dabei die zukünftige Größe des Obstbaums ausreichend.