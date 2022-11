Black Friday auf Mallorca: Auch an der Playa de Palma gibt es Rabatte

Mallorca im Kaufrausch. An diesem Freitag steht der Höhepunkt der Rabattschlacht Black Friday an. Besonders im Zentrum von Palma de Mallorca dürfte es voll werden. Doch auch anderorts gibt es Schnäppchen zu schlagen, so zum Beispiel an der Playa de Palma.

Wie aus einem Flyer des Händlerverbandes der Playa de Palma und der Balearen-Regierung hervorgeht, beteiligen sich neun Geschäfte in der deutschen Urlauberhochburg am Black Friday. Dabei handelt es sich um Modeläden und nicht um Diskotheken. Es gibt bei jedem Einkauf von Freitag bis Sonntag Prozente. Der Sonntag (27.11.) ist verkaufsoffen Folgende Geschäfte machen an der Playa de Palma mit: Zapatos Mallorca (Carretera Arenal, 27), 15 bis 50 Prozent

Perfumeria Gisela (Cortago 26 und Carretera Arenal 18), 10 Prozent

Boutique Europa (Costa Brava 1 und Carretera Arenal 18), 20 bis 20 Prozent

Boutique Isabel (Carretera Arenal 53), 20 bis 50 Prozent

Alessia (Carretera Arenal 34), 15 bis 50 Prozent

Jasmin (Carretera Arenal 27), 15 bis 50 Prozent

Boutique Boulevard (Carretera Arenal 29), 15 bis 50 Prozent

Tienda Aldasani (Carretera Arenal 53), 15 bis 50 Prozent

Boutique Internacional (Avinguda Miramar 11), 15 bis 50 Prozent