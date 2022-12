Die kleinen Geschäfte auf Mallorca beginnen den Winterschlussverkauf bereits direkt nach Neujahr

Eigentlich beginnt der Winterschlussverkauf auf Mallorca traditionell am 7. Januar. Der Drei-Königs-Tag und damit ein wichtiger Tag für den Einzelhandel ist dann vorbei, es beginnt der eher dürre Winter.

Rabatte von 20 bis 30 Prozent

Doch viele kleine Geschäfte auf der Insel wollen in diesem Jahr nicht darauf warten – und starten die Rabattaktion schon am 2. Januar. Die Vergünstigungen in diesem Jahr werden in den meisten Fällen 20 bis 30 Prozent betragen, auch wenn in Einzelfällen auch Rabatte von 50 Prozent gewährt werden dürften.

Der Vorstoß der kleinen Läden spielt den großen Kaufhäusern und Ketten in die Karten. Denn im vergangenen Sommer wurden diese kritisiert, weil sie den Sommerschlussverkauf auf den 23. Juni vorzogen. Angesichts der jetzigen Entscheidung der kleinen Läden sei die Kritik von vor ein paar Monaten ungerechtfertigt, heißt es.

Positive Ergebnisse im Herbst

Derweil zogen die Verbände Afedeco und Pimeco eine positive Bilanz über den Herbst. So seien die Wochen vor Weihnachten eher schwach gewesen, dies sei aber durch die guten Verkaufszahlen während des Black Friday, vor allem aber auch durch die Gutscheinaktionen der Balearen-Regierung und der Stadtverwaltung von Palma ausgeglichen worden.

Die Aussichten für den Januar seien hingegen eher schwach. Der Einzelhandel sei in eine gefährliche Spirale eingetreten, da man quasi konstant Rabatte anbiete, um mit der Konkurrenz des Onlinehandels mitzuhalten, so die Sprecher der Verbände.