Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Wenn der altbekannte Spruch auch andersherum gilt, wird Mallorca ein sehr einsames Jahr verbringen. Nach der Weihnachtslotterie "El Gordo", wo eines der Siegerlose auf der Insel verkauft wurde, hat die Glücksfee Mallorca nun auch bei der Lotterie "El Niño" Glück beschert.

Der zweite Preis der staatlichen Lotterie mit der Nummer 72289 wurde in einem Geschäft in Palmas Viertel sa Indioteria verkauft. Wie beim Gordo werden die Lose in der Regel auf zehn Personen aufgeteilt. Der Laden "Polígono 1x2" hat nur einen der sogenannten décimos verkauft. Der noch unbekannte Gewinner auf Mallorca freut sich über 75.000 Euro.

Anders als bei der Weihnachtslotterie, wo die Chancen auf einen deutschen Sieger nicht schlecht stehen, wird diesmal wohl ein Anwohner aus der Gegend gewonnen haben, vermutet der Betreiber. /rp