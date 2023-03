Mit Gutscheinen beim Einkaufen in Palma de Mallorca sparen

Der Winterschlussverkauf klingt gerade aus, und schon bahnt sich die nächste Möglichkeit an, beim Einkaufen in Palma Rabatte abzustauben – oder um den Verkauf anzukurbeln, wenn man selbst einen Laden betreibt. Zum vierten Mal steht eine Gutscheinaktion der Stadt Palma an. Diesmal investiert das Rathaus eine Million Euro, um damit den Einzelhandel zu stärken. Händler, die bei der Kampagne mitmachen wollen, können sich ab dem 2. März anmelden. Palma Activa rechnet mit einer Beteiligung von rund 400 Geschäften.

Schluss mit Missbrauch

Zwischen dem 22. und 27. März soll es dann losgehen mit der Rabattaktion, die insgesamt sechs Wochen dauern wird. In den vorigen Ausgaben war es vereinzelt zu Missbrauch gekommen – Geschäfte nahmen Gutscheine von Personen an, die nicht physisch anwesend waren oder reservierten Bons für ihre „treuesten Kunden“. Auch bildeten sich in manchen Läden lange Warteschlangen, und viele Kunden gingen am Ende leer aus. Damit soll nun Schluss sein: Die Anzahl der Gutscheine, die ein Bürger in einem Geschäft erwerben und einlösen kann, wird reduziert.

Drei Gutscheine pro Geschäft

Insgesamt werden 100.000 Gutscheine ausgegeben. Sie belaufen sich auf jeweils 10 Euro pro 16 Euro Einkaufswert. Jede Bürgerin und jeder Bürger über 16 Jahren darf maximal neun Gutscheine erhalten. Diese müssen dann in mindestens drei verschiedenen Geschäften eingelöst werden, da pro Person und Geschäft nur drei Gutscheine erlaubt sind. Auf diese Weise kann man bei einem Einkauf von 48 Euro in jedem Geschäft maximal 30 Euro Rabatt erhalten. Wie in den letzten Ausgaben der Aktion müssen Interessierte nur ihren spanischen Personalausweis oder ihre NIE im Geschäft vorlegen, um in den Genuss der Vergünstigung zu kommen.

Drei Phasen von je zwei Wochen

Die Kampagne wird in drei Phasen von jeweils zwei Wochen umgesetzt. In der ersten werden Ende des Monats zunächst 50.000 Gutscheine verteilt. In der zweiten Phase wird ein weiterer Teil der Gutscheine für die Geschäfte freigegeben, die mehr als 55 Prozent der zu Beginn erhaltenen Rabatte ausgegeben haben. Und in der dritten Phase bekommen die „aktivsten“ Geschäfte, die alle Gutscheine aus der ersten und 40 Prozent aus der zweiten Phase eingelöst haben, den Rest. Die Ausgabe der Gutscheine erfolgt in allen drei Phasen um 17 Uhr.

Für diese neue Ausgabe wurde auch eine Plattform in Auftrag gegeben, die es den Händlern ermöglichen soll, sich zu registrieren und die Gutscheine direkt einzutauschen. Auch die Bürgerinnen und Bürger können auf dieser neuen Plattform überprüfen, wie viele Gutscheine sie bereits eingelöst haben und wie viele sie noch besitzen.