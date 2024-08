Blue Economy: Warum auch das Mittelmeer vor Mallorca als Geldanlage interessant wird

Unruhige Zeiten an den Börsen: Anfang August sind die Kurse dramatisch abgestürzt, seither geht es erst einmal wieder aufwärts. Doch auch der Herbst könnte aufgrund der Zinsentwicklung und der US-Wahlen bewegt ausfallen. Anleger fragen sich, wie sie in unsicheren Zeiten investieren sollen. Eine immer stärker in den Fokus rückende Möglichkeit ist das Meer – das hier auf Mallorca schließlich direkt vor der Haustür liegt.

„Blue Economy“ heißt das Schlagwort, unter dem in Wasser und Wellen investiert wird. Darunter zusammengefasst sind mehr als 20 weltweit tätige Branchen mit Bezug zu Meer und Wasser. Das Spektrum reicht von Aquakulturen zur Fischzucht über maritime Biotechnologie und die Transportbranche auf dem Meer bis hin zum Schiffsbau und der Offshore-Energieerzeugung.

Ins Meer vor Mallorca investieren – das geht mit dem Mediterranean Fund. | FOTO: NELE BENDGENS

Nicht automatisch nachhaltig

Viele gehen angesichts des Begriffs Blue Economy – angelehnt an die Green Economy – davon aus, dass es sich ausschließlich um nachhaltige Produkte handelt. Das ist ein Irrtum: „Das Schlagwort bedeutet erst einmal wertneutral, dass es sich um Wirtschaftsleistungen handelt, die im Zusammenhang mit dem Meer oder auch den Süßwasservorkommen erzeugt werden – sei es nun nachhaltig oder nicht“, erklärt Marco Mendoza, der Geschäftsführer des mallorquinischen Start-ups True World, das Technologie für den Schutz des Meeres zur Verfügung stellt.

Auf Mallorca hat die Blue Economy naturgemäß eine große wirtschaftliche Bedeutung. Nach Angaben der Fundación Impulsa, die Wirtschaftsdaten der Insel sammelt und analysiert, lassen sich in diesem Sektor mehr als 6.500 Unternehmen mit rund 90.000 Mitarbeitern zusammenfassen. Ihr Anteil an der Wirtschaftsleistung mache knapp 20 Prozent aus, schätzt die von dem Regierungsberater Toni Riera geleitete Stiftung. Neun von zehn dieser Unternehmen seien im Tourismus- oder Freizeitbereich angesiedelt, sei es in der Vercharterung von Yachten, dem Refit der Schiffe auf den Werften, der Kreuzfahrtbranche oder auch in den vielen kleineren Betrieben, die Ausflüge auf dem Meer organisieren.

Immer höhere Investitionen

Weltweit lässt sich die Rechnung aufstellen, dass all diese Wirtschaftstätigkeiten rund ums Meer summiert die der siebtgrößten Volkswirtschaft der Erde entsprechen würden. Und der Markt wächst weiter stark. Laut der EU-Kommission haben sich die Investitionen in diesem Bereich in Europa im Zeitraum zwischen 2018 und 2023 mehr als verdreifacht im Vergleich zum Zeitraum von 2012 bis 2017 – auf jetzt mehr als 13 Milliarden Euro.

Und so werden auch immer mehr Fonds im Bereich der Blue Economy aufgelegt. Inzwischen gibt es von der französischen Bank BNP Paribas gar einen thematisch passenden ETF, den sogenannten Global ESG Blue Economy. Ein bekannter Fonds stammt von der Deutsche-Bank-Tochter DWS, der sogenannte DWS Concept ESG Blue Economy. Darin stecken beispielsweise die Einzelaktien von Prysmian, einem Hersteller von Glasfaserkabel aus Mailand, oder Fugro NV, einem niederländischen Unternehmen, das auf die Sammlung von Geodaten spezialisiert ist. Im Fonds findet sich auch die Kreuzfahrtreederei Royal Caribbean. Die großen Pötte sind Umweltschützern, bei allen Fortschritten in Sachen Treibstoffverbrauch, weiterhin ein Dorn im Auge.

Auch andere Investitionen der Blue Economy sind nicht wirklich nachhaltig. „Die großen Fonds kaufen Millionen von Hektar von Meeresflächen auf, um zu spekulieren, dass diese Flächen in Zukunft deutlich mehr wert sein werden. Falls dort beispielsweise eines Tages ein Kraftwerk für erneuerbare Energie entsteht oder man die Fläche anderweitig bewirtschaften kann, hat es sich für sie gelohnt“, erklärt Mario Mendoza. Greenpeace warnt in diesem Zusammenhang bereits vor dem „Ausverkauf des Meeres“.

Auf Mallorca aufgelegt

Auch Mallorca hat einen solchen Fonds zu bieten. Aufgelegt hat ihn 2019 die renommierte und eher konservativ wirtschaftende Privatbank Banca March. Mit 87 Millionen Euro Kapitalisierung gehört der Mediterranean Fund zu den kleineren Fonds, dafür schreibt er sich die Nachhaltigkeit explizit auf die Fahnen. Ein Teil der Gebühren, die die Anleger zahlen, kommt Umweltschutzprojekten zugute. True World ist einer der Begünstigten.

Doch selbst im Mediterranean Fund kann nicht jedes vertretene Unternehmen als nachhaltig bezeichnet werden. In der Beschreibung lässt sich nachlesen, dass sich Banca March zu einem Minimum von 20 Prozent nachhaltiger Unternehmen verpflichtet habe. Diese Zahl werde in der Realität deutlich übertroffen, versichert der Sprecher der Banca March. „Zum Stichtag 31. Juli hat der Fonds zu 54,8 Prozent in nachhaltige Titel investiert.“

Das Geld der Anleger fließt derzeit in 48 verschiedene Unternehmen. Ziel sei, erklärt der Sprecher, dass sich der Fonds stets aus 40 und 60 Einzelwerten zusammensetzt – im Vergleich zu den inzwischen sehr populären ETFs eine sehr geringe Streuung, Die beiden größten Posten im Mediterranean Fund nehmen derzeit mit jeweils rund 3,2 bis 3,3 Prozent die beiden Lachsproduzenten SalMar ASA aus Norwegen und Bakkafrost von den Färöer-Inseln ein. Beide gehören nach eigenen Angaben zu den größten Lachs verarbeitenden Betrieben in Europa und betreiben riesige Fischkulturen.

Die Entwicklung der Renditekurve des Mediterranean Fund seit seiner Gründung. / SCREENSHOT

Der deutsche Energiekonzern ist vertreten...

Unter den zehn größten Einzelwerten im Fonds befindet sich auch der deutsche Energieversorger RWE. Die Investition in den nordrhein-westfälischen Stromkonzern erklärt der Sprecher damit, dass es sich um einen der größten Energieproduzenten in Europa handelt, einem Vorreiter bei nachhaltiger Stromgewinnung. So sei RWE weltweit gesehen die Nummer 2 im Offshore-Markt und europaweit die Nummer 4 bei der Solar- und Windenergie-Erzeugung.

Vor allem der strategische Wandel weg vom Bau neuer Kohlekraftwerke und hin zu milliardenschweren Investitionen in erneuerbare Energien habe den Ausschlag dafür gegeben, dass RWE prominent im Fonds vertreten sei. RWE hatte den Wandel nicht ganz freiwillig vollzogen, der beschleunigte Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030 war einer Einigung von RWE und der deutschen Bundesregierung geschuldet.

... und auch die Deutsche Post AG

RWE ist nicht das einzige deutsche Unternehmen im Portfolio des Mediterranean Fund. Hier findet sich auch die Deutsche Post AG mit seinem Ableger DHL. Der maritime Transport sei schließlich ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Blue Economy, heißt es bei der Banca March. 90 Prozent der weltweiten Gütertransporte erfolgten über das Meer. Immerhin 22 Prozent der Einnahmen von DHL stammen nach Angaben des Sprechers aus dem Warentransport über das Meer. Auch die Andritz AG, ein Unternehmen aus dem österreichischen Graz, hat Eingang in den Fonds gefunden: Die Firma ist weltweit unter anderem einer der größten Lieferanten von Zubehör für Wasserkraftwerke.

Bevor die Unternehmen in den Index aufgenommen werden, werden sie laut dem Sprecher auf verschiedene Parameter hin analysiert, unter anderem auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, den Schuldenstand oder auch die Entwicklungsmöglichkeiten. Darüber hinaus werde auch geprüft, ob und wenn ja in welchem Umfang das Unternehmen in „umstrittenen Aktivitäten“ involviert ist. Da geht es etwa um Umweltaspekte, aber auch darum, ob das Unternehmen in der Waffenherstellung oder dem Glückspiel aktiv sei. Damit fällt es dann durch das Raster.

Auf der siebenstufigen Risikotreppe belegt der Mediterranean Fund die fünfte und damit dritthöchste Stufe. 2019 betrug der Ausgabepreis pro Anteil 10 Euro, im Zuge der Covid-19-Pandemie im März 2020 ging es wie bei fast allen Wertpapieren erst einmal rund 30 Prozent nach unten. Seitdem hat die Kurve sich deutlich erholt und steht mittlerweile bei etwa 17 Euro pro Anteil.

Geld für Umweltprojekte

Die Statuten des Fonds sehen vor, dass zehn Prozent der Ordergebühren, die Investoren zahlen, in den Meeresschutz oder in Projekte für die Trinkwassergewinnung fließen. So unterstützt Banca March mit dem Geld beispielsweise die Arbeit der Naturschutz-Stiftung des Palma Aquarium. Dessen Team versucht derzeit unter anderem, die Seepferdchen-Population rund um den Balearen wiederaufzubauen. Ausgesetzt werden die Tiere vor Dragonera.

Eine weitere Stiftung, die von dem Fonds profitiert, ist die Mallorca Preservation Foundation, die jährlich 20.000 Euro erhält. Damit wird auf Mallorca ein „Observatorio de Sostenibilidad“ aufgebaut. In dem Observatorium werden Daten zur Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz auf Mallorca zusammengestellt, erklärt eine Sprecherin.

Mehrere Elektroboote und Programme zur Umwelterziehung

Mitfinanziert wird auch die True World Organization. „Das Geld hilft uns, mehrere elektrisch betriebene Boote zu unterhalten und Programme auf die Beine zu stellen, bei denen Umwelterzieher Kindern die Wichtigkeit des Meeresschutzes erklären“, sagt Mario Mendoza. Mit True World hat sich Banca March zugleich ein Unternehmen ins Boot geholt, das wiederum die Projekte, die von den Gebührengeldern finanziert werden, auf ihre Nachhaltigkeit hin überprüft. „Es werden vor allem lokale Initiativen von den Balearen unterstützt“, erklärt Mendoza.

TrueWorld habe ein Auge auf die Aktionen der Organisationen, die von der Banca March mit den zehn Prozent Ordergebühren unterstützt werden. „Wir stellen fest, ob die Aktionen der Organisationen den gewünschten positiven Effekt auf den Schutz der Meere haben“, sagt Mendoza. Die Zusammenarbeit sei zunächst für drei Jahre vereinbart.

Denn gerade auf Mallorca sei in Sachen Meeresschutz noch einiges zu tun, sagt Mendoza. Speziell die so dominante Tourismusbranche sei für einen enormen Teil der Emissionen auf dem Meer verantwortlich. „Es ist ein Paradoxon. Bei Umfragen geben Urlauber regelmäßig an, dass sie ein sauberes Meer wollen und für mehr Umweltschutz höhere Preise zahlen würden. In der Realität passiert das aber nicht, sodass 98 Prozent der touristischen Infrastruktur nach wie vor nicht als nachhaltig bezeichnet werden können.“

Abonnieren, um zu lesen