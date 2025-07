„In Dubai kann jeder Millionär werden“: Wie ein deutsches Ex-Model auf Mallorca Werbung für Investments in einer Diktatur macht

Durch die VR-Brille kann man alles genau sehen. Die Lagune mit Sandstrand und Surfpark, das In- und Outdoor-Kino. Palmen, Fahrrad- und Joggingwege, Grünflächen, Sportanlagen, Spielplätze, Spa-Bereich – alles hochmodern, Hightech, exklusiv für die Bewohner. Die zwei Wolkenkratzer, die in den Himmel ragen und einmal die Hausgemeinschaft beherbergen sollen, sind futuristisch. Mit Privatpools auf den Balkonen. Gebäude, die sich perfekt in die Skyline der Metropole einfügen.

Nein, es geht nicht um ein neues Bauprojekt auf Mallorca. Wenn Fiona Erdmann, die bereitwillig die VR-Brille ausgibt, Träume verbildlicht, dann die von Dubai. Das 36-jährige Ex-Model, das einst durch ihre Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt wurde und nach zahlreichen Fernsehauftritten heute als Sängerin, Influencerin und Immobilienmaklerin unterwegs ist, scheint geradezu verliebt in die Stadt am Persischen Golf. Natürlich: Schließlich wollen sie und ihr Mann Mohammed (kurz: Moe) neue Kunden gewinnen.

Die Menschen von Dubai zu begeistern, ist ihr Job, und den machen sie gut. So wie am Dienstag (22.7.) bei einem Info-Abend in Santanyí. In den vergangenen zwei Monaten zog das Ehepaar durch Deutschland und Italien, um für ihr neuestes Dubai-Bauprojekt zu werben. Im Schlepptau: Ihre drei kleinen Kinder, acht Koffer und ein vielköpfiges Team an Assistenten. Mallorca ist ihre letzte Station.

Die Stadt der Zukunft

Dann geht es wieder „nach Hause“, zurück in die Wüstenstadt, die Stadt der Superlative, voller schillernder Angebote und Versprechungen, die derzeit so im Trend liegt. Wegen der massiven Tourismuswerbung, des Baubooms – und der nicht existierenden Einkommensteuer. Auch Alleinherrscher Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum wirbt seit Jahren offensiv um Auswärtige, Urlauber wie Auswanderer – schließlich fußt der Reichtum des Emirats auf Ölquellen. Und die versiegen irgendwann. Dubai, die Stadt der Zukunft, in der ab 2026 erste Flugtaxis starten sollen. Die Stadt, die in den kommenden fünf Jahren von 3,9 auf sechs Millionen Einwohner anwachsen will. In der ein Flughafen mit 16 Terminals entsteht und jede Dienstleistung per Knopfdruck buchbar ist, wie Erdmann betont.

„In Dubai kann jeder Millionär werden“

Was sie nicht erwähnt: Dubai ist auch eine Stadt mit einem enormen ökologischen Fußabdruck und einer riesigen Schere zwischen Arm und Reich – obgleich die Armut, so weit es geht, unsichtbar bleiben soll. Menschenrechtsorganisationen zufolge leben die einfachen Arbeiter, meist aus Indien, Pakistan und Bangladesch, oft in der Stadt vorgelagerten Containersiedlungen. Wer Schulden nicht zurückzahlt, kann ins Gefängnis kommen. Wer weder Arbeit noch Eigentum hat, wird ausgewiesen. Dass der Scheich nicht zimperlich ist, ist bekannt: 2020 wurde er von einem britischen Zivilgericht wegen Entführung und Missbrauchs zweier seiner Töchter verurteilt.

"Lebe lieber in einer Diktatur"

Wenn Erdmann von Dubai spricht, betont sie andere Aspekte. Vor acht Jahren zog sie dorthin. Kurz zuvor waren erst ihre Mutter, dann ihr erster Ehemann gestorben. „Ich trauerte, brauchte einen Neuanfang, besuchte eine Freundin, die dort lebt. Und dann hat Dubai mich ausgesucht.“ Später lernte sie Moe kennen, einen Libanesen, der selbst schon einige Immobilien gekauft hatte. Sie heirateten, gründeten ihre eigene Immobilienfirma. „Ich lebe lieber in einer Diktatur, in der alles läuft, als in Deutschland, wo es trotz der Demokratie, in der ich angeblich mitentscheiden darf, nie so lief, wie ich es wollte“, sagt Erdmann.

Auch beruflich sage ihr Dubai mehr zu. Schon immer habe sie an ihren Erfolg geglaubt, dank des Selbstvertrauens, das ihre Mutter ihr mitgegeben habe. „Aber in Deutschland wird man darauf gepolt, klein zu bleiben.“ In Dubai herrsche ein ganz anderes Mindset. Alles drehe sich ums Business, dort werde es einem nicht schwer gemacht, auch selbstständig Erfolg zu haben. The Arabian Dream? „Wie drücke ich es aus, ohne etwas zu versprechen?“, überlegt Fiona Erdmann laut. „Sagen wir mal so: Wenn man smart und ehrgeizig ist, gute Ideen hat und Vertrauen in sich selbst, dann kann in Dubai jeder Millionär werden.“ Zumindest, wenn man einigermaßen sparsam lebe und sich nicht dem Glamour hingebe. Klingt einfach. Zu einfach?

Fakt ist: Wer beruflich in Dubai durchstarten und die Steuerfreiheit genießen will, der muss seinen Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegen. So zumindest die Theorie, oder besser: die Spielregeln des deutschen Finanzamts, die auch Mallorca-Auswanderer kennen sollten. Nur wer mehr als 183 Tage im Ausland lebt, ist offiziell von der Steuerpflicht in der Bundesrepublik entbunden.

"Nicht nur was für Superreiche"

Wem das dann doch ein bisschen zu viel Wüstenstadt ist (im Hochsommer herrschen dort 51 Grad), der kann sein Glück mit Immobilien-Invest in Dubai versuchen, ohne selbst hinzuziehen. „Schon mit einem Eigenkapital von gut 30.000 Euro kann man dort eine Immobilie erwerben, diese drei Jahre lang zinsfrei abbezahlen und dann gewinnbringend vermieten“, wirbt Fiona Erdmann. Ein kleines Studio in dem neuen Hightech-Wohnprojekt mit der künstlichen Lagune und den Privatpools am Balkon beispielsweise koste nur 170.000 Euro. „Das ist nicht nur etwas für Superreiche, sondern für Leute, die Bock haben, ihr hart verdientes Geld gut anzulegen“, sagt Erdmann.

Leute etwa, wie die, die am Dienstag Erdmanns Einladung zur Infoveranstaltung auf einem alten Landgut bei Santanyí gefolgt sind, das Erdmann und ihre Familie für ihren Insel-Aufenthalt gemietet haben. Es sind Deutsche, die gerade auf Mallorca weilen, teilweise auch hier leben. Ein Pärchen, das schon in Dubai gewohnt hat und nun ganz auswandern will. Andere Unternehmer und Entwickler mittleren Alters, die Dubai nur als Investitionsstandort in Erwägung ziehen – zumindest bisher. Man plaudert, genießt die Paella, die Moe auftischt. Und lässt sich nebenbei von den Dubai-Schwärmereien des Paares berieseln. Dies ist kein Abend, an dem es um Gesellschaftskritik oder Politik geht, sondern um finanzielle und berufliche Möglichkeiten. Um scheinbar zum Greifen nahe Träume von einem unbeschwerten Luxusleben, so ganz anders geartet, als jenes, das auf Mallorca existiert. In der Idylle Santanyís schwelgt man in Tagträumen vom Paradies Dubai. Mallorca: natürlich, klein, authentisch. Dubai: schneller, höher, weiter. Beides charmant, aber nicht vergleichbar, finden alle. Eine Geschmacksfrage eben. Und irgendwie auch eine Lebenseinstellung.

