Von wegen Tourismus macht reich: Welche Gemeinden auf Mallorca besonders wohlhabend sind

Die Gemeinden auf Mallorca weisen deutliche Einkommensunterschiede auf. Das belegt eine neue Statistik der spanischen Steuerbehörde über die Einkommenssteuer (IRPF). Esporles führt als neuer Spitzenreiter die Liste der wohlhabendsten Gemeinden Mallorcas an. Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von 47.908 Euro liegt der Ort in der Serra de Tramuntana deutlich vor dem Rest der Insel.

Besonders groß ist der Abstand zu den einkommensschwächsten Gemeinden im Osten der Insel, die zugleich einige der größten Touristenhochburgen beherbergen: In Son Servera (Cala Bona, Cala Millor) beträgt das Durchschnittseinkommen 26.948 Euro, Capdepera (Cala Ratjada, 26.950 Euro) und Sant Llorenç des Cardassar (Cala Millor, Sa Coma, s'Illot, 27.726 Euro) liegen nur knapp darüber. Der Unterschied zwischen Esporles und diesen Orten: mehr als 20.000 Euro im Jahr.

Valldemossa, lange Zeit an der Spitze, ist auf Platz zwei zurückgefallen, mit 46.046 Euro pro Kopf. Dahinter folgen Bunyola (42.580 Euro), Puigpunyent (41.013 Euro) und Santa Maria (40.509 Euro). Die Top Ten komplettieren Santa Eugènia, Alaró, Marratxí und Calvià, die als erste vom Tourismus geprägte Gemeinde den zehnten Platz belegt.

Grundlage für die Erhebung sind die Steuererklärungen für 2023. Da es sich um Durchschnittswerte handelt, spiegeln sie nicht die Einkünfte jedes einzelnen Bewohners wider – wohlhabende Einzelpersonen können die Werte deutlich nach oben ziehen, wie auch einige Bürgermeister betonten.

Wohlstandszentrum Serra de Tramuntana

Auffällig ist, dass fünf der zehn reichsten Gemeinden in der Serra de Tramuntana liegen. Dieses Gebiet hat sich in den vergangenen Jahren zur bevorzugten Wohngegend wohlhabender Zuzügler entwickelt – mit Ruhe, schöner Landschaft und zugleich Nähe zu Palma. Palma selbst verpasst mit 34.970 Euro pro Kopf die Top Ten und landet auf Platz 13.

Touristenhochburgen abgehängt

Von den Touristengemeinden erreicht nur eine die Top Ten: In Calvià reicht es mit 36.941 Euro gerade noch Platz zehn. Pollença rangiert mit 34.187 Euro auf Platz 17. Alcúdia muss sich sogar mit Platz 31 begnügen (31.170 Euro). Noch weiter unten finden sich zwei der bevölkerungsreichsten Städte Mallorcas: Manacor liegt mit 29.825 Euro auf Rang 41, Inca mit 28.640 Euro auf Platz 44. /slr

Hier finden Sie die komplette Liste samt aller Gemeinden:

Erste Zeile von links nach rechts: Gemeinden (pubelos), Region (Comarca), Bevölkerung (Población) und Einkommen 2023 (Renta 2023) / DM

