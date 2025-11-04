"Forbes"-Reichenliste für Spanien: Reichster Mann Mallorcas ist wieder in den Top Ten

Der reichste Mallorquiner hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich: Iberostar-Chef Miguel Fluxà konnte sein Vermögen im vergangenen Jahr um stolze 1,3 Millionen Euro steigern. Damit sprang er auf der am Dienstag (4.11.) veröffentlichten "Forbes"-Liste der reichsten Spanier in die Top Ten und ist mit seinen 3,3 Milliarden Euro nunmehr die neuntreichste Person des Landes. In den vergangenen Jahren war er von Platz acht (2022) auf Platz 11 (2023) und Platz 16 (2024) gefallen. Nun also das Comeback.

Erfolgreiches Jahr für die Mallorquiner

Für die Eigentümer der Banca March war es ebenfalls ein erfolgreiches Jahr. Carlos March konnte auch Dank seines Investmentunternehmens Alba sein Vermögen um 900 Millionen Euro auf 2 Milliarden Euro steigern. Er liegt auf Platz 17 der reichsten Spanier. Sein Bruder Juan, der ebenfalls an Alba beteiligt ist, liegt mit 1,9 Milliarden Euro (ein Plus von 800 Millionen Euro) auf Platz 18. Erstmals auch in der Top 100 sind die beiden Schwestern der March-Brüder: Gloria March steigt mit 700 Millionen Euro auf Platz 69 in die Liste ein, Leonor mit 500 Millionen Euro auf Platz 89.

Ein weiteres Geschwisterpaar von der Insel ist ebenfalls im finanziellen Aufwind. Carmen und Luis Riu, Eigentümer der familieneigenen Hotelkette, liegen mit jeweils 1,5 Milliarden Euro auf Platz 27 und 28. Sie konnten ihr Vermögen in den vergangenen zwölf Monaten um solide 300 Millionen Euro steigern. Isabel García Lorca, darf sich derweil mit einem Vermögen von 790 Millionen Euro die 64-reichste Person des Landes nennen. Die Eigentümerin der Hotelgruppe Piñero steigerte ihr Vermögen um 190 Millionen Euro. Dafür ging es fünf Plätze in der Liste rauf.

Für den Hoteliers-Kollegen Gabriel Escarrer (Meliá) ging es derweil abwärts. Nachdem "Forbes" sein Vermögen vergangenes Jahr auf 1,1 Milliarden Euro taxierte, sind es jetzt "nur noch" 760 Millionen Euro. Das reicht für Platz 66 auf der Liste.

An der Spitze ändert sich nichts

Auf den oberen Plätzen verändert sich übrigens nichts. Reichster Mann bleibt Inditex-Gründer Amancio Ortega mit einem Vermögen von 109,9 Milliarden Euro (-10,3 Milliarden Euro). Seine Tochter Sandra belegt weiterhin Platz zwei mit 10 Milliarden Euro (-400 Millionen Euro). Platz drei geht erneut an Ferrovial-Chef Rafael del Pino Calvo-Sotelo mit acht Milliarden Euro (+900 Millionen Euro). Platz vier darf wieder Mercadona-Gründer Juan Roig mit 7,9 Milliarden Euro (+2,1 Milliarden Euro) für sich beanspruchen.