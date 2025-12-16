Spanische Weihnachtslotterie auf Mallorca: Diese Nummer wird den Gordo gewinnen

Am kommenden Montag (22.12.) ist es endlich so weit: In Madrid steigt die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie. Ganz Spanien hofft auf den Gordo, den mit 400.000 Euro prämierten Hauptpreis. Die Spanier sind in dem Punkt recht abergläubisch. Manch einer suchte auch einen Hellseher auf, um sich das Siegerlos vorhersagen zu lassen.

Auf Mallorca sind die Losverkäufe dieses Jahr laut einer kleinen Umfrage der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" um etwa fünf Prozent gestiegen. Die Insulaner setzen laut den Betreibern des Lottoladens vor dem Corte Inglés in Palma besonders auf die Endziffern 5 und 7. Wer die letzte Zahl des Gordos richtig getippt hat, bekommt immerhin seinen Einsatz in Höhe von 20 Euro zurück.

Diese Zahl soll angeblich gewinnen

"Mir gegenüber hat ein Glücksspieler geschworen, dass es die Nummer 50056 wird", sagt Roberto Aguiló vom Lottoladen "La Esquina de Oro". "Ich glaube ja eher an Statistiken. Aber wer bin ich, um die hellseherischen Kräfte der Leute infrage zu stellen."

Der Hellseher Maestro Joao schwört, dass die Endziffer 73 eine Rolle spielen wird. Allerdings nicht beim Hauptpreis. Der fällt auf 35040. Sein Kollege David Hernando hat die Ziffernkombinationen 00420 oder 40020 in der Glaskugel gesehen. Freilich ist es manchmal nicht ganz einfach, darin etwas zu erkennen.

"Die Endziffern 13 sind sehr beliebt. Die gehen bereits früh im Jahr weg", sagt Leo Abellanet von einem Lottoladen, der passenderweise die Nummer 13 trägt. "Aber auch die 69, 7 und 8 sind beliebt." Er verzweifelt ein wenig an den jungen Leuten unter 35, die seiner Ansicht nach kaum Lose kaufen.

Welche Nummern statistisch am häufigsten gewonnen haben

Dabei mache das Glücksspiel nicht nur süchtig, sondern bringe einem auch wichtige Werte bei. "Nach der Vorfreude lernt man Frustrationstoleranz, wenn es mal wieder nicht geklappt hat", sagt Abellanet.

Statistisch gesehen waren bei der Weihnachtslotterie übrigens die Endziffern 4,5 und 6 sowie die Kombinationen 85 und 57 bislang am häufigsten.

