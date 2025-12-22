Spanische Weihnachtslotterie: 50.000 Euro Gewinn in Port d'Alcúdia und Cala d'Or

Der "Gordo" ist da! Um 10.43 Uhr wurde die Siegernummer 79432 gezogen. In den kommenden Stunden dürften Informationen zu den Siegern publik werden. Nach ersten Medienberichten wurden die Lose mit dem 400.000 Euro-Preisgeld hauptsächlich in Madrid und León verkauft. Nach Abzug der Steuern bleiben 328.000 Euro übrig.

Kurz nach 9 Uhr hatte am Montag (22.12.) die Ausziehung der spanischen Weihnachtslotterie in Madrid begonnen. Zuerst wurde der mit 125.000 Euro dotierte zweite Preis (108.000 Euro nach Abzug der Steuern) gezogen. Die Glücksnummer lautet 70048. Das Los wurde Medienberichten zufolge hauptsächlich in der Hauptstadt verkauft.

Wenig später wurde einer der vierten Preise mit der Nummer 78477 gezogen. Er bringt den Losbesitzern 20.000 Euro. Da der Betrag unter der Steuerfreigrenze von 40.000 Euro liegt, wird er komplett ausbezahlt. Ob Ihr Los zu den glücklichen Gewinnern zählt, können Sie auch auf der Startseite der MZ prüfen.

Halb Elf kam der fünfte Preis. Der bringt 6.000 Euro. Die Glücksnummer lautet 23112. Die Glücksschweinchen könnten sich auf Mallorca befinden. Dieses Los wurde unter anderem im Lottoladen beim Carrefour im Einkaufszentrum Fan verkauft. Ein weiterer fünfter Preis fällt auf die Losnummer 60649.

Gegen 11 Uhr wurde ein weiterer fünfter Preis mit der Nummer 77715 gezogen. Das Los wurde in Palma im Carrefour am Carrer General Riera verkauft. Etwa 20 Minuten später zogen die Kinder die Nummer 90693, den dritten Preis. Dieses Los wurde in mehreren Urlauberhochburgen Mallorcas verkauft, darunter Port d’Alcúdia, Cala d’Or und Consell. Vielleicht ist unter den Gewinnern der 50.000 Euro ja auch ein Mallorca-Urlauber dabei.

Noch ein weiterer fünfter Preis wurde auf der Insel vergeben: Die Nummer 23112 wurde in Marratxí verkauft.

Diese Meldung wird im Laufe des Tages weiter aktualisiert.