Spanische Weihnachtslotterie 2025: So lassen Sie sich die Gewinne auszahlen

In diesem Jahr wird die spanische Weihnachtslotterie insgesamt 2.772 Millionen Euro an Gewinnen ausschütten. Die spanische Lotteriegesellschaft Loterías y Apuestas del Estado beantwortet die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Auszahlung.

Was muss man tun, um sich einen Gewinn auszahlen zu lassen?

Auch wenn es offensichtlich klingt: Zunächst einmal ist es erforderlich, das prämierte Décimo (Zehntellos) vorzulegen, um einen Gewinn der Weihnachtslotterie ausgezahlt zu bekommen.

Ab wann können die Gewinne ausgezahlt werden?

Ab dem Nachmittag des 22. Dezember, wenn sowohl die Überprüfungen der gezogenen Nummern als auch die IT-Prozesse abgeschlossen sind, beginnt wie üblich die Auszahlung der Gewinne.

Wo genau werden die Gewinne ausgezahlt?

Wenn die Gewinne unter 2.000 Euro pro Décimo oder Gewinnschein liegen, werden sie ausschließlich an einem der spanienweiten 10.869 Verkaufsstellen des kommerziellen Lotterienetzes ausgezahlt, wie gesagt ab dem Nachmittag des 22. Dezember. In diesem Fall kann der Gewinn bar oder über das spanische Mobilfunk-Bezahlsystem Bizum ausgezahlt werden. Die Lotterieverkaufsstellen waren die ersten stationären Geschäfte in Spanien, die dieses System als Zahlungsmethode für ihre Wetten und für die Auszahlung ihrer kleineren Gewinne eingeführt haben.

Wenn die Gewinne einen Betrag von 2.000 Euro oder mehr erreichen, werden sie bei den autorisierten Finanzinstituten ausgezahlt: BBVA und CaixaBank. Im Fall von über den offiziellen Onlinekanal (www.loteriasyapuestas.es) erworbenen Losen werden größere Gewinne per Banküberweisung auf das vom Spieler in seinem Spielkonto angegebene Girokonto ausgezahlt, nachdem die Kontonummer nach der Ziehung verifiziert wurde. Kleinere Gewinne werden direkt auf das Spielkonto ausgezahlt, sofern dieses die festgelegten Limits nicht überschreitet; andernfalls werden sie ebenfalls per Banküberweisung auf das angegebene Girokonto ausgezahlt.

Bis wann können die Gewinne ausgezahlt werden? Verfallen die Gewinne?

Der Anspruch auf die Auszahlung verfällt nach drei Monaten, gerechnet ab dem Tag nach der Durchführung der Ziehung. Die Gewinne der Weihnachtslotterie werden somit lediglich bis zum 23. März 2026 ausgezahlt.

Was passiert, wenn ein Décimo oder Gewinnschein beschädigt ist?

Wenn das prämierte Los beschädigt ist, muss sich der Kunde zu einer Lotterieverkaufsstelle begeben und das Formular „Solicitud de pago de premios“ ausfüllen, unterschreiben und das beschädigte Décimo oder den Gewinnschein vorlegen, damit sie zur Authentifizierung an Loterías weitergeleitet werden.

Wenn ein Décimo mit mehreren nahestehenden Personen geteilt wird, wie wird der Gewinn ausgezahlt?

Wenn das Décimo geteilt wird, müssen bei der Auszahlung von Gewinnen in Höhe von 2.000 Euro oder mehr alle Beteiligten bei den Finanzinstituten identifiziert werden.

Was ist zu tun, wenn ein Décimo entwendet wurde?

In diesem Fall wird empfohlen, Anzeige bei den zuständigen Behörden zu erstatten. Sollte das entwendete Décimo einen Gewinn erzielen, kann sich der Kunde mit der Anzeige an ein Gericht wenden, damit ein Verfahren eingeleitet wird.