Spanische Weihnachtslotterie auf Mallorca: Solidarität wird mit Millionen belohnt

Die spanische Weihnachtslotterie (Lotería de Navidad) hat in diesem Jahr auf Mallorca rund 2,3 Millionen Euro an Preisgeldern verteilt. Etwa 1,8 Millionen Euro davon entfielen auf Inca, Palma, Campos und weitere Orte der Insel – dank einer solidarischen Initiative mit dem Namen „La Fuerza de Álvaro“ (Die Kraft von Álvaro).

Eine Mutter fungiert als Glücksfee

Hinter dieser Aktion steht Elvira Rosselló, die Mutter des heute 13-jährigen Álvaro, der an einer seltenen Laminopathie leidet, einer genetisch bedingten Erkrankung, die eine fortschreitende Muskeldystrophie verursacht. Seit Jahren kauft Rosselló jeweils das Los mit dem Geburtsdatum ihres Sohnes, der Nummer 25412, die vollständig in einer Lotterieannahmestelle in Málaga erhältlich ist. In diesem Jahr wurde genau diese Nummer am Montag als einer der fünften Preise (quinto premio) gezogen.

Für die aktuelle Ziehung hatte Rosselló 300 Zehntellose (Décimos) erworben und sie mit einem Solidarbeitrag von drei Euro weiterverkauft. Der Erlös kommt der Fundación Andrés Marcio zugute, die sich für die Erforschung und Unterstützung von Betroffenen dieser seltenen Krankheit einsetzt.

Auf der ganzen Insel verteilt

„Gekauft haben sie Lehrer und Eltern der Schule Santo Tomás de Aquino in Inca, meine Cousine ist Krankenschwester und hat Lose im Krankenhaus von Inca verteilt, eine Frau aus Campos nahm gleich 15 Décimos, und auch in Palma gibt es Gewinner – die Lose sind also überall auf der Insel gelandet“, schilderte Rosselló, die in diesem Jahr zu einer der besonderen Glücksbotinnen Mallorcas wurde.

Alle Unterstützer der Initiative „La Fuerza de Álvaro“ erhalten 6.000 Euro pro Décimo und haben zugleich zu einem wohltätigen Zweck beigetragen, der dem mallorquinischen Jugendlichen zugutekommt.

Das Los mit dem Geburtsdatum 25. April 2012 wird regulär in der Lotterieannahmestelle am Bahnhof Málaga María Zambrano verkauft. Der Großteil des Preisgeldes blieb zwar in Málaga, doch Teile des Gewinns gingen auch nach Almería, Sevilla, Granada und auf die Balearen, wo sich die Summe auf bis zu 1,8 Millionen Euro belief.

Weitere Gewinne auf der Insel

Auch wenn der Hauptgewinn („El Gordo“) Mallorca erneut verfehlte, konnten sich die Inselbewohner dennoch über weitere hohe Preise freuen. Neben dem genannten fünften Preis kamen auf Mallorca außerdem der dritte Preis (Nummer 90693) sowie zwei weitere fünfte Preise, die Nummern 77715 und 23112, an.

Vom dritten Preis wurden vier Décimos auf Mallorca verkauft:

zwei in Alcúdia,

einer in Consell,

und ein weiterer in Cala d’Or.

Insgesamt entsprechen diese Gewinne 200.000 Euro, da jedes Zehntellos mit 50.000 Euro dotiert ist.

Bei den fünften Preisen spielte der Zufall eine besondere Rolle: Gleich mehrere Lotterieannahmestellen in Carrefour-Einkaufszentren verteilten Gewinne – sowohl im Carrefour an der General Riera als auch im Coll d’en Rabassa sowie im Fan Mallorca Shopping.

Der Lotteriebetreiber im Carrefour nahe der Vía de Cintura verkaufte zehn Décimos, also eine komplette Serie der Nummer 77715. Dabei handelt es sich nicht um eine feste Stammnummer, sondern um eine zufällig zugeteilte Nummer von Loterías y Apuestas del Estado. Insgesamt wurden dort 60.000 Euro ausgeschüttet.

Im Carrefour des Fan Mallorca Shopping wiederum wurden neun von zehn Décimos der Serie 23112 verkauft. Damit erhielten Stamm- und Gelegenheitskunden 54.000 Euro an Gewinnen, wie der sichtlich bewegte Lotteriebetreiber Andrés Mata berichtete.

Auch zweiter Preis streift Mallorca

Darüber hinaus wurde Mallorca indirekt vom zweiten Preis der Weihnachtslotterie berührt. Mitarbeiterinnen der Modekette Bimba y Lola hatten gemeinschaftlich Lose erworben und zählen nun landesweit zu den Gewinnerinnen. Auch auf Mallorca profitieren Beschäftigte der Filialen in der Carrer Unió, im El Corte Inglés an den Avenidas, in Porto Pi und im Festival Park.

Der entsprechende Gewinnbetrag, der auf die Insel entfällt, könnte sich auf nahezu 200.000 Euro belaufen.