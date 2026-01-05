Lottoglück zum Dreikönigstag in Spanien: Auch die Lotería del Niño verspricht attraktive Gewinne

Die Weihnachtszeit ist in Spanien traditionell auch die Zeit der großen Lottoziehungen. Allen, die bei der Weihnachtslotterie nicht gewonnen haben, bietet der Dreikönigstag eine neue Chance auf das finanzielle Glück. Es steht gleich eine doppelte Bescherung an. So bekommen nicht nur die Kinder ihre Geschenke am Dreikönigstag. Zudem wird bei der "El Niño" genannten ersten großen Ziehung des Jahres auch wieder viel Geld von der staatlichen Lottogesellschaft ausgeschüttet.

Höhere Chance auf Einsatzerstattung

Zwar wird das insgesamt ausgeschüttete Preisgeld in Höhe von 770 Millionen Euro um einiges niedriger als bei der "El Gordo" genannten Weihnachtsziehung (2,59 Milliarden) ausfallen. Die Chance, zumindest den Einsatz zurückzuerhalten, wird aber höher sein, da 30 Prozent der Auszahlungen auf die Rückzahlungen der Einsätze entfallen, während bei "El Gordo" dafür lediglich 10 Prozent vorgesehen sind.

Der erste Preis der Lotería del Niño 2025. / Europa Press

Höhere Gewinnchance als beim deutschen Lotto

Die Hauptgewinne fallen zwar geringer aus, lohnen sich aber dennoch. Der erste Preis ist für das Zehntellos mit 200.000 Euro auf die Hälfte des "Gordo" (400.000 Euro) dotiert. Für den zweiten und dritten Preis locken immerhin noch 75.000 Euro bzw. 25.000 Euro pro Zehntellos. Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptpreis zu gewinnen, ist bei "El Gordo" und bei "El Niño" hingegen identisch: Sie beträgt 1 zu 100.000. Dies ist immerhin deutlich höher als beim deutschen Lotto 6 aus 49: Mit Superzahl beträgt die Gewinnchance 1 zu 139.838.160, selbst ohne die Superzahl immernoch nur 1 zu 15.537.573.

Erste Dreikönigsziehung fand 1941 statt

Die Lotería de Navidad ist die traditionsreichere der beiden Ziehungen. Ihre erste Ausgabe fand bereits 1812 statt. Immerhin seit 1941 gibt es die Dreikönigsziehung. Sie wird in einem nüchterneren Rahmen als die festlichere Ausgabe am 22. Dezember abgehalten. Diese findet mit im Teatro Real in Madrid mit traditionellen Ziehungstrommeln und Kindergesang statt, und das Prozedere dauert etwa vier Stunden. Am Dreikönigstag werden mit mehreren modernen Trommeln im Hauptsitz der staatlichen Lotteriegesellschaft effizienter in nicht mehr als einer Stunde die Siegerlose ermittelt.