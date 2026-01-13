Datenleck bei Endesa: Mallorca-Residenten könnten auf Entschädigung pochen

Das Datenleck beim spanischen Energiekonzern Endesa sorgt für Verunsicherung. Auch zahlreiche Deutsche Mallorca-Residenten erhielten die E-Mail, in der die Firma den Hackerangriff gestand. Die Betroffenen können nun überlegen, ob sie das Unternehmen auf Entschädigung verklagen.

Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (RGPD in Spanien abgekürzt) gibt Opfern von Datenschutzlecks das Recht, eine Entschädigung einzuklagen. Das geht aus Artikel 82 hervor: „Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter.“ Auch der Europäische Gerichtshof hat sich schon mehrfach auf diese Verordnung bezogen.

In der spanischen Datenschutzverordnung sei eine automatische Entschädigung zwar nicht vorgesehen, die europäische Verordnung fände aber dennoch Anwendung, heißt es bei der auf Datenschutz spezialisierten Firma Atico34, die auch in Palma ein Büro unterhält. Die Klage könne bei einem Zivilgericht eingereicht werden.

Hohe Hürden für eine erfolgreiche Klage

Die Schuld des Energiekonzerns nachzuweisen, dürfte aber schwierig werden. Der Kläger „müsse beweisen, dass es eine Kausalitätskette zwischen dem Verstoß gegen das Datenschutzrecht und dem erlittenen finanziellen oder moralischen Schaden gibt“, schreibt Atico34 auf seiner Website. Hier ginge es nicht um eine subjektive Einschätzung, sondern um stichhaltige Belege.

Außerdem müsse erst einmal ein wirklicher Schaden wie ungewollte Abbuchungen auf dem Bankkonto vorliegen. Und selbst dann könnte es passieren, dass der Datenschutzbeauftragte feststellt, dass das Unternehmen seiner Pflicht nachgekommen ist und es das Datenleck nicht zu verschulden hat. Insofern könne es auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. „Die Gerichte in Spanien haben zwar Klägern schon Entschädigungen zugesprochen. Es gibt aber keinen wirklichen Präzedenzfall, der als Grundlage dient“, schreibt Atico34.

