Banca March stärkt Private Banking mit neuer Tochtergesellschaft in Luxemburg

Banca March, die erste spanische Bank mit Präsenz in Luxemburg seit 2012, macht einen wichtigen Schritt in ihrer Wachstumsstrategie und stärkt ihre Position als Referenzinstitut im Private Banking sowie in der Beratung von Unternehmen. Banca March wandelt ihre Niederlassung im Großherzogtum in eine eigenständige Tochtergesellschaft um. Dieser Schritt ist mehr als eine reine Änderung des rechtlichen Status: Er ist Teil einer klaren strategischen Ausrichtung, die darauf abzielt, Kunden eine international ausgerichtete Vermögensberatung mit langfristiger Perspektive zu bieten.

Die Entscheidung wird durch eine bedeutende Investition in modernste Technologie gestützt, die im hoch spezialisierten Zentrum der Bank in Palma entwickelt wurde. Die neue luxemburgische Tochtergesellschaft soll künftig als Ausgangspunkt für die internationale Expansion der Gruppe dienen.

Technologie als Schlüssel der Beratung

In der Praxis wird die Bank ein optimales Kundenerlebnis bieten, indem sie eine 360°-Sicht auf die finanziellen Positionen und globalen operativen Fähigkeiten ermöglicht, unabhängig von der jeweiligen Gerichtsbarkeit. Um an der Spitze der Beratungstechnologie zu bleiben, hat Banca March in den letzten Jahren ihre digitale Transformation beschleunigt: Im Zeitraum 2023–2025 beliefen sich die Ausgaben und Investitionen in Technologie auf insgesamt 259 Millionen Euro, wobei 2025 mit 107 Millionen Euro abgeschlossen wurde, 27 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zahl für 2025 entspricht 13 Prozent der Bruttomarge der Bank, also dem Doppelten des Branchendurchschnitts (7 Prozent, laut Daten von Accenture).

Banca March gilt als die solventeste Bank Spaniens. / Banca March

Luxemburg als Plattform für internationales Wachstum

Mit der Umwandlung der Niederlassung wird Luxemburg künftig als Basis für die Expansion von Banca March in neue Märkte dienen. Der Status als Tochtergesellschaft verleiht der Bank eine eigene Rechtspersönlichkeit sowie einen sogenannten EU-Pass, wodurch sich ihre internationalen Vertriebsmöglichkeiten deutlich erweitern. Dadurch kann Banca March ihre Anlageprodukte – darunter auch ihre Co-Investment- Lösungen – künftig schneller und effizienter in der gesamten Europäischen Union vertreiben.

Die Wahl Luxemburgs ist kein Zufall. Das Großherzogtum hat sich als einer der wichtigsten Finanzplätze für das Private-Banking-Geschäft etabliert. Sein wirtschaftlicher und regulatorischer Rahmen gilt als flexibel, effizient und vielfältig in Bezug auf Anlageinstrumente. Damit ist Luxemburg zu einem zentralen Standort für die Vermögensverwaltung in Europa geworden. Die finanzielle und rechtliche Stabilität des Landes, gestützt durch ein AAA-Rating, schafft zudem ein attraktives Umfeld für den Aufbau komplexer Vermögensstrukturen. Für Banca March eröffnet dies zusätzliche Möglichkeiten bei der geografischen, regulatorischen und assetbezogenen Diversifizierung.

Stärkung im Private-Banking-Geschäft

José Manuel Arcenegui, Generaldirektor von Banca March und verantwortlich für die internationale Expansion der Bank, betonte:

“Für Banca March, ein Institut, das sich auf Vermögensverwaltung und die Beratung von Unternehmen spezialisiert hat und ein einzigartiges Geschäftsmodell verfolgt, das auf Vorsicht und langfristigem Denken basiert, ist die Stärkung unserer Präsenz in Luxemburg ein natürlicher und strategischer Schritt. Luxemburg bietet ein Umfeld regulatorischer und finanzieller Stabilität, das Innovationen in Technologie, Produkten und Dienstleistungen fördert und unseren Kunden mehr Flexibilität ermöglicht. Dieser Meilenstein bestätigt unsere strategische Überzeugung, dass das Wertangebot von Banca March international übertragbar und weltweit wettbewerbsfähig ist. Von Luxemburg aus erweitern wir unsere internationale Vertriebskapazität, indem wir unsere Produkte und Dienstleistungen – darunter auch unsere anerkannten Co- Investment-Lösungen – unter dem Dach der UCITS- Regulierung schneller und effizienter in der gesamten Europäischen Union anbieten können. Die Tochtergesellschaft wird damit zu einer zentralen Säule für Vermögensplanung, Diversifizierung und den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten.”