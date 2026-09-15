Spaniens Inflation steigt auf 4,3 Prozent – Lebensmittel bleiben überraschend stabil

Trotz deutlicher Preissteigerungen in vielen Ländern hat sich die Lebensmittelinflation in Spanien im August bei einem Wert von 2,3 Prozent eingependelt. Die allgemeine Inflationsrate stieg dagegen auf 4,3 Prozent, wie das spanische Statistikamt INE am Dienstag (15.9.) mitteilte. Hauptgrund für den Anstieg waren die Kraftstoff- und Brennstoffpreise, die sich im Jahresvergleich um 21,3 Prozent verteuerten. Das Wirtschaftsministerium führt dies auf den Energieschock infolge des Krieges im Iran sowie auf einen Basiseffekt zurück: Im August 2025 waren die Kraftstoffpreise gesunken.

Mit 4,3 Prozent erreichte die Inflation in Spanien den höchsten Stand seit Februar 2023. Die Kerninflation, bei der Energie und unverarbeitete Lebensmittel nicht berücksichtigt werden, sank dagegen um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent.

Lebensmittelpreise bleiben stabil

Bei Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken lag die Teuerungsrate weiterhin bei 2,3 Prozent. Seit Beginn des Krieges im Nahen Osten im vergangenen Februar ergibt sich für diese Kategorie nach Angaben des Wirtschaftsministeriums eine kumulierte Inflation von minus 0,65 Prozent.

Die Regierung verweist zudem auf die im März beschlossenen Hilfsmaßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des Konflikts. Seit dem 1. September beträgt die Steuerermäßigung auf Diesel 20 Cent pro Liter, bei Benzin bleibt sie bei fünf Cent pro Liter. Die kumulierte Inflation in Spanien liegt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums für den Zeitraum von Februar 2022 bis August 2026 bei 19,3 Prozent und damit leicht unter dem Wert der Eurozone von 19,6 Prozent.

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