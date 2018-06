Starkoch Marcel Ress bewertet Kochkünste von Schülern in Palma

Seit mehr als zehn Jahren lebt der deutsche Koch Marcel Ress nun schon auf Mallorca, aber wohl zum ersten Mal hat er junge Menschen bei ihren ersten kulinarischen Gehversuchen bewertet. Der Inhaber des Restaurants "Sa Fàbrica" in Inca, der 2015 die spanische Kochshow "Top Chef" gewonnen hatte, war der Stargast beim Projekt "SanCa Masterchef" - einem nach Vorbild der TV-Kochwettbewerbe organisierten Projekts, das sich Deutschlehrerin Amelia Llorens Bermúdez für ihre Schüler am Colegio San Cayetano in Palma de Mallorca ausgedacht hatte.

Die Zehntklässler, die in mehrere Gruppen eingeteilt wurden, mussten sich zu Beginn überlegen, welche beiden Gerichte sie zubereiten und präsentieren würden, und die beiden Rezepte auf Deutsch aufschreiben. Die nächste Aufgabe lautete, die Gerichte daheim zu kochen und in die Schule mitzubringen, wo am Freitag (1.6.) in der Mensa der Schule der Wettbewerb stattfand. Vor der Jury, die neben Marcel Ress auch aus dem Konditor Benito Sánchez und der Schulkoch Javier García bestand, mussten die Schüler auf Deutsch und Spanisch erklären, wie sie bei der Zubereitung vorgegangen waren.

Dann ging es um die Wurst, es gab Gerichte aus allen Ecken der Welt, darunter asiatische Gerichte, deutsche Rezepte oder auch aus den USA: Sieger wurden schließlich Alberto Hidalgo, Luis Clemens, Alejandro Bennàssar und Alejandro Arangocillo mit einer Kreation aus Papas mit Mojo Picón, einem typischen Gericht von den Kanaren, bestehend aus kleinen Kartoffeln mit einem Gewürzdip sowie Natillas, dem typisch spanischen Pudding zum Nachtisch.

"Es ist sehr wichtig, dass sich die Kinder auch in der Schule über Ernährung Gedanken machen und wissen, woher die Produkte stammen", sagte Marcel Ress den Teilnehmern. /jk