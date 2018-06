Liebes-Aus bei Jan und Sara Ullrich auf Mallorca

Gut ein Jahr her: das gemeinsame Foto von Sara und Jan Ullrich auf der Finca auf Mallorca.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Sara und Jan Ullrich ihr Reich auf Mallorca für die Mallorca Zeitung öffneten. Die Szenerie kam dem Adjektiv perfekt schon ziemlich nahe. Kinder wuselten durch einen ausgedehnten Garten, ein großer Pool lud zum Baden ein, das weitläufige Haus lag auf einer leichten Anhöhe über Palma inmitten von viel Grün. Jetzt ist damit Schluss. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" vom 10. Juni ist Sara Ullrich mit den drei gemeinsamen Söhnen inzwischen zu ihrer Mutter in Schwaben gereist.

Jan Ullrich habe gegenüber der Sonntagszeitung bestätigt, dass die Beziehung zu Ende sei. Er lebe weiterhin auf seiner Finca auf Mallorca. Seit drei Wochen habe er seine Söhne nicht mehr gesehen. Den Grund der Trennung gibt Jan Ullrich vor, nicht zu kennen. "Sara war in letzter Zeit immer distanzierter", zitiert ihn die "Bild am Sonntag". Die MZ versuchte, bei Sara Ullrich eine Stellungnahme einzuholen - bislang ohne Rückmeldung.

Jan Ullrich und seine neue Liebe Mallorca

Der Sieger der Tour de France 1997 tröstet sich bereits mit einer neuen Frau an seiner Seite. Dabei handele es sich um die 34-jährige Kubanerin Elisabeth. Kennengelernt habe man sich auf Mallorca, wird Ullrich zitiert. Jan Ullrich hat bereits eine 14-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung. /jk