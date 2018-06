Mehr als tausend Teilnehmer bei Gaypride-Umzug in Palma de Mallorca

Mallorca im Zeichen des Regenbogens: Mehr als tausend Personen haben am Donnerstag (28.6.) an einem Gaypride-Umzug teilgenommen, oder wie er auf Spanisch heißt, dem "Día del Orgullo LGTBI". Die Teilnehmer zogen vom Museum Es Baluard aus über den Borne-Boulevard bis zum Rathaus-Platz, wo an der Fassade die Regenbogen-Flagge gehisst war.

In einer Rede warnte Laura Duran von der Schwulen- und Lesbenvereinigung Ben Amics auf Mallorca davor, Homophobie zu unterschätzen, sie sei trotz der Fortschritte noch nicht überwunden.

Anschließend wurde auf dem Rathausplatz gefeiert. Zunächst trat der Mallorca Gay Men's Chorus (MGMC) auf, anschließend wurde Musik aufgelegt. /ff