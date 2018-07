TV-Tipp: Perfektes Dinner a la Mallorca

Fünf Inselbewohner kochen von Montag (2.7.) bis Freitag (6.7.) um die Wette. Denn das "Perfekte Dinner" macht Halt auf Mallorca. Der Teilnehmer, der das beste Menü kocht und der beste Gastgeber ist, gewinnt. Wer das Mallorca-Spezial 2015 verpasst hat, bekommt nun eine zweite Chance. Vox wiederholt diese Woche die Folgen jeweils um 19 Uhr.

Die Dinner-Runde eröffnet Maria aus Palma de Mallorca. Die gebürtige Spanierin ist Gastronomin und weiß, wie sie ihre Gäste kulinarisch verwöhnen kann. Am Dienstag kocht Galerist Stefan aus Llucmajor, am Mittwoch Ernährungsberaterin Elisabeth aus Biniali. Pensionsbesitzer Axel aus Lucmajor zeigt am Donnerstag sein Kochtalent und am letzten Dinner-Tag geht es zu Betriebswirtin Miriam nach Lucmajor.

Jeden Tag wird einer der Kandidaten beim Einkaufen, Kochen, Anrichten und Bewirten seiner vier Konkurrenten gefilmt, die am Ende die Gesamtleistung mit Punkten bewerten. Der Teilnehmer, der am Ende der Woche die meisten Punkte hat, bekommt 1500 Euro.