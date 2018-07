Yachten: Wieder liegt Luxus pur vor der Küste von Mallorca

Auf der Luxusyacht 'Rising Sun' des Musik-Unternehmers David Geffen waren schon Prominente wie Barack Obama, Bruce Springsteen oder Tom Hanks unterwegs. Am Donnerstag (5.7.) wurde sie an der Cala Egos bei Andratx gesichtet. Mit ihren 139 Metern Länge war sie von verschiedenen Punkten auf Mallorca aus nicht zu übersehen. Angetrieben wird das Millionen-Projekt von vier Dieselmotoren, die das Schiff auf eine Geschwindigkeit von bis zu 25 Knoten beschleunigen. An der Deckfläche von rund 8.000 Quadratmetern kann man sich gut und gerne verlaufen.

Im Yachthafen von Palma de Mallorca lag derweil eine weitere Yacht-Perle: Der Dreimaster 'Maltese Falcon' ist immerhin 88 Meter lang und 57 Meter hoch. Die insgesamt 15 Segel kommen auf eine Gesamtfläche von 2.400 Quadratmetern. Bei günstigen Winden kommt das Schiff ebenfalls auf eine Geschwindigkeit von 25 Knoten. /tg