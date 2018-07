Megayacht 'Cloud 9' klappt vor der Küste von Bendinat die Riesenrutsche aus

Eine weitere Megayacht hat sich vom Bann der Sonnensinsel Mallorca anziehen lassen. Die luxuriös ausgestattete, 76 Meter lange und 14 Meter breite "Cloud 9" lag am Dienstag (10.7.) vor der Küste von Bendinat im Südwesten der Insel.



Während Zuschauer den Luxus bewunderten, als das Schiff eine Riesenwasserrutsche ausfuhr, die die Passagiere vom dritten Oberdeck bis ins Meer rutschen ließ, beschwerten sich Umweltschützer, dass die Megayacht ihren Anker ausgerechnet in den geschützten Seegraswiesen ausgeworfen habe. Das Seegras, auch Poseidongras genannt, steht unter Naturschutz. Das Ankern auf Seegraswiesen ist verboten.



Der Umweltschutzverband Gob informierte über das eigens für solche Fälle eingerichteten Twitterkonto SOSPosidonia über den Verstoß und informierte die Behörden. In den vergangenen Tagen fahren die Umweltschützer auf Mallorca eine Kampagne gegen die häufig im Seegras ankernden Yachten. Auch am Caló de ses Llises, zwischen Peguera und Cala Fornells, vor der Insel Dragonera und Portals Vells erwischten sie kleinere Yachten beim "Wildankern".



Am Vortag waren Bilder von einer Superyacht in der Bucht von Portocolom publik geworden. Taucher filmten den vom Anker angerichteten Schaden auf dem Meeresgrund und forderten das Enschreiten der Behörden.