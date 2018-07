MZ-Sommerparty 2018: So schön war es mit Ihnen

Wir hatten Sie gebeten, am Donnerstagabend (5.7.) ein Lächeln mitzubringen – um den Rest würden sich dann die Mallorca Zeitung sowie unsere Freunde, Helfer und Sponsoren schon kümmern. Am Ende des MZ-Sommerfestes waren wir es, die dankbar lächelten. Denn es war ein außergewöhnlich schöner Abend mit 300 Gästen, den wir erleben durften!

Zum Wohlsein trugen die Weine der Bodegas Castell Miquel, Can Axartell und Es Fangar bei, und das ­exquisite Buffet des Mhares Sea Club sowie der Schinken von José Abellán verführten zum Zugreifen. Getanzt wurde zu der Musik von Night Moves und aloQbano, gestaunt bei der Akrobatik von „Vol a 3" und gewonnen wurden bei der Tombola tolle Preise – so etwa Helikopterflüge von Rotorflug, die Anwaltskanzlei Bufete Buades spendierte einen eintägigen Aufenthalt im Mhares Sea Club, Sixt stellte einen Mietwagen für ein Wochenende zur Verfügung, und die Nr. 12 Art Gallery, die Galerie Frank Krüger sowie der Künstler Dominik Wein verlosten jeweils eines ihrer Kunstwerke – herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Danke an die Sponsoren dieser Preise!

Und wer sich bei den Gästen umhörte, der bekam nahezu auf allen Seiten begeistertes Feedback zu hören. Besucherin Tanja Sauerwein lobte vor allem den Veranstaltungsort: „Man kann sich hier so richtig wohlfühlen."Unter den Besuchern war auch die künftige Trainerin der deutschen ­Frauenfußball-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, derzeit noch in Diensten der Schweiz. Sie hatte während ihres Inselurlaubs mit ihrem Mann Hermann Tecklenburg in der MZ von dem Fest erfahren. „Wir kommen jedes Jahr drei Wochen im Sommer nach Mallorca und schätzen die MZ als treuen Begleiter, wenn es um Informationen über die Insel oder auch ­Veranstaltungen geht", sagte Voss-Tecklenburg. Sie seien echte Mallorca-Fans, erklärte das Paar.

Fotogalerie: Impressionen von der Party

Ebenso wie Illustrator George Riemann, der zusammen mit der MZ das 3,56 Meter lange Leporello Palmarama herausgebracht hat. Er verbringe den Großteil des Sommers auf der Insel. „Ich habe es lieber zu heiß als zu kalt", erklärte er. Wenn es die Zeit zulasse, gehe er wandern, schwimmen und Rad fahren. Die MZ ist für ihn „eine Oase der Entspannung, wenn ich auch mal Deutsch lesen kann".

Immobilienunternehmer Lutz Minkner und seine Gattin Edith verbringen die Sommermonate in der Regel nicht auf der Insel, denn in der Hochsaison sei es ihnen in den vergangenen Jahren zu voll gewesen auf Mallorca. „Aber in diesem Jahr sind wir viel hier und genießen den Ausblick von unserem Haus in Calvià aus, dort ist es ja schön ruhig."

Fotogalerie: unsere Gäste im Fotocall

Auch Fred Steimer und Petra Rottig mögen es gerne ruhig. „Am schönsten ist es bei uns im Garten am Pool in ­Algaida", erzählen sie. Und doch unternehmen sie gerne mal Ausflüge über die ganze Insel – besonders, um neue Restaurants auszukundschaften, die die MZ empfiehlt. „Das ist toll, da ist man immer auf dem neuesten Stand. Jede Woche besuchen wir ein anderes, deshalb kaufen wir auch von Anfang an jede Woche die MZ."

Ein ganz besonderer Dank gilt auch unseren Hauptsponsoren, ohne die ein solch rauschendes Fest nicht möglich gewesen wäre: dem Immobilienunternehmen Minkner & Partner, der Autovermietung Sixt Rent a Car, dem Autohaus Proa BMW, der Versicherung Línea Directa, den Bauspezialisten Wiewobau und der Kanzlei Bufete Buades!

Video: Musik, Zirkus und Sonnenuntergang