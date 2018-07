Superyacht Al Lusail beehrt Hafen von Palma de Mallorca

Der Hafen von Palma de Mallorca ist am Samstagmorgen (14.7.) von einer weiteren Luxusyacht besucht worden. Die außergewöhnliche "Al Lusail" ist 124 Meter lang und trägt die Flagge von Katar. Die Yachtperle wurde in Deutschland gebaut, in der Lürssen-Werft, die auf diesen Schiffstyp spezialisiert ist.

Das Design hat die Firma H2 YATCH Design entworfen. Der Rumpf des Schiffes ist aus Stahl, die Aufbauten aus Aluminium, die Verkleidung des Decks aus Teak.

Die Yacht ist darauf ausgelegt, bis zu 36 Gäste in 18 Luxuskabinen aufzunehmen. Diese können es sich im Fitnessraum, dem Pool oder dem yachteigenen Kino gemütlich machen. Bei günstigen Winden kommt das Schiff auf eine Geschwindigkeit von 20 Knoten. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt, soll die Superyacht 300 Millionen Dollar gekostet haben. /sw