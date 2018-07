Mallorca im TV: Eis- und Einrichtungsideen bei "Goodbye Deutschland"

Telegene Mallorca-Auswanderer mit neuen Ideen: Holger und seine 21 Jahre jüngere Freundin Juliette wollen sich auf Mallorca eine neue Existenz aufbauen. Der Plan: Ice-Rolls verkaufen. Wie die beiden auf der Insel starten, zeigt Vox am Montag (16.7.) um 20.15 Uhr in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer".

Dem Paar fehlt noch das geeignete Lokal für ihre Eisspezialität, und die Saison auf der Insel läuft bereits. Und dann ist Holger in Peguera auch noch auf sich allein gestellt, weil Juliette ihren Job in Deutschland noch nicht kündigen kann, heißt es in der Programmbeschreibung.

Vox besucht zudem die beiden Auswanderer-Profis Niels Hansen und Steffen Reimers. Die beiden Hamburger sind seit 30 Jahren ein Paar und arbeiten auf Mallorca als Luxus-Inneneinrichter. Jetzt wollen sie ihren zweiten Einrichtungs-Laden mit einer großen Feier eröffnen. Doch das ist schwerer als gedacht.

Seit 2006 begleitet die Doku-Soap Deutsche bei Vorbereitung und Durchführung ihrer Auswanderung. Auch beim Neustart im fremden Land und dem Kennenlernen neuer Nachbarn ist das Kamerateam von VOX dabei. Protagonisten früherer Sendungen werden später erneut aufgesucht, um zu zeigen, wie es ihnen seit dem Umzug ergangen ist. Einige von ihnen haben mittlerweile sogar Promi-Status - siehe Daniela Katzenberger oder Konny Reimann.