Karneval aus Cádiz zu Besuch auf Mallorca

Könnte man sich als Karneval begeisterte Rheinländer eine Stadt in Spanien zum Leben aussuchen, Cádiz wäre keine schlechte Wahl. In der Hafenstadt in der Region Andalusien geht man zum Lachen nicht in den Keller. Hier wird an langen Mittagstischen lautstark über Politik und Wirtschaft diskutiert und irgendwann danach meist schallend gelacht. Und das Beste ist: In Cádiz feiert man Karneval auch mitten im Sommer und zieht mit dem Programm zurzeit durch Spanien. Am Freitag (13.7.) kommen die Karnevalisten in die Konzert- und Eventhalle „Es Gremi" im Gewerbegebiet Son Castelló nach Palma de Mallorca.

Die im vergangenen Februar im Theater „La Falla" von Cádiz offiziell prämierten Karnevalsgesangsgruppen aus Cadiz präsentieren dort ihre satirischen Werke, die sogenannten „chirigotas". Unter dem Titel „Chirigotas – 1er Festival de Verano" kreuzen zum ersten Mal zwei der Gewinner des diesjährigen Chirigota-Wettbewerbs aus Cádiz auf der Insel auf. Zu sehen und zu hören sind „La Selu" und „La de Vera de Luque".

Der Vergleich zwischen den jecken Rheinländern und Südspaniern, allem voran den Bewohnern von Cádiz, den „gaditanos" kommt, übrigens nicht von ungefähr: beiden Volksgruppen werden ganz ähnliche Attribute zugeschrieben: frohgesinnt, unkompliziert, zuweilen ein wenig überdreht und albern zu sein, oder, freundlicher ausgedrückt: mit der Gabe, über sich selbst lachen zu können, ausgestattet zu sein.

Bei den „chirigotas" geht es zudem ähnlich laut zu wie in Köln, Düsseldorf oder Mainz. Und das nicht zuletzt dank der auserwählten Instrumente: Percussion, Klanghölzer, Trommeln, Klanghölzer und schrille Flöten sind feste Bestandteile der musikalischen Untermalung der „chirigotas", um den rundweg satirischen Texten einen intensiven Ausdruck zu verleihen.

Für jene, die der spanischen Sprache mächtig sind und Satire schätzen, ist dieses Event eine schöne Gelegenheit, um den tabulosen, erfrischend pikanten Humor des spanischen Südens ein wenig mehr kennenzulernen.

Sala Es Gremi, Gewerbegebiet Son Castelló bei Palma de Mallorca

Freitag, 13. Juli 2018, 21 Uhr

Karten ab 20 Euro unter http://www.esgremi.com