Megayachten vor Mallorca: Die 'Ocean Victory' gehört zu den größten der Welt

Unglaublicher Luxus dümpelt in diesem Sommer auf den Wellen vor Mallorca. Waren in den vergangenen Tagen schon eine ganze Reihe riesiger Megayachten in den Sporthäfen der Insel gesehen worden, gesellte sich am Mittwochabend (8.8.) noch die 'Ocean Victory' hinzu. Das 140 Meter lange Schiff gehört zu den größten und luxuriösesten Yachten der Welt.

Es handelt sich um ein sehr modernes Schmuckstück, das erst 2014 in der Fincantieri-Werft in Muggiano fertiggestellt wurde. An Bord genießen bis zu 26 Passagiere das Leben auf dem Meer, während eine bis zu 50-köpfige Crew das Schiff auf Touren bringt.

Zwei Dieselmotoren können die "Ocean Victory" auf bis zu 25 Knoten beschleunigen. Auf den sieben Decks finden die Passagiere alles, was man für die Dolce Vita braucht: Hubschrauber-Landeplatz, mehrere Pools, Jacuzzi, Spa-Bereich, Fitnesscenter und eine Garage für das 14 Meter lange Beibötchen.

Die "Ocean Victory" gehört dem russischen Magnaten Viktor Rashnikov. Trotz der 140 Meter ist sie nicht die längste Yacht, die Mallorca regelmäßig frequentiert. Wir erinnern uns an die 144 Meter lange "SY A" und die die 141 Meter lange "Yas". /tg