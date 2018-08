TV-Tipp: Die Suche nach dem Traumhaus auf Mallorca

Beim Privatsender Vox geht es am Montag (13.8.) um die Suche nach dem Traumhaus auf Mallorca. Daniela Schäfer, Ex-Frau des verstorbenen Sängers Captain Jack, lebt in Deutschland und ist beruflich viel im Ausland unterwegs. Um dem schlechten Wetter zu entgehen, sucht sie eine Ferienimmobilie auf Mallorca, wie es in der Programmankündigung heißt. Dort lebte die Familie bereits und lernte die Insel lieben. Für sich, ihre vielen Haustiere und die Freunde, die oft und gern zu Besuch sind, sucht Daniela ein großzügiges Ferienhaus im rustikalen, landestypischen Stil.

In der Doku-Soap "Mein Traumhaus am Meer" suchen Kaufinteressenten aus verschiedenen Gründen ihr Traumhaus in der Ferne: Die einen wollen dem zu kalten, nassen Wetter in Deutschland in ein sonniges Urlaubsdomizil entfliehen, die anderen haben bereits in der Vergangenheit ein bestimmtes Land lieben gelernt und möchten sich nun dort einen dauerhaften Rückzugort schaffen.

Die Interessenten werden auf der Suche nach dem perfekten Feriendomizil vom Fernsehsender VOX begleitet. Wird die Ferienimmobilie den speziellen Wünschen der potenziellen Käufer gerecht? Können sich die Suchenden untereinander einig werden?

Die Sendung beginnt am Montag (13.8.) um 22.15 Uhr.