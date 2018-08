Gemeinde Andratx auf Mallorca erwartet Michael Schumacher

Die Formel-1-Legende Michael Schumacher wird im neuen Anwesen der Familie in der Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca erwartet, um hier zu leben. Das zumindest hat die Bürgermeisterin der Gemeinde, Katia Rouarch, gegenüber der Schweizer Zeitschrift "L'Illustré" erklärt, wie die Agentur Efe am Mittwoch (15.8.) berichtet. "Ich kann offiziell bestätigen, dass Michael Schumacher sich in unserer Gemeinde niederlassen wird und hier alles vorbereitet ist, um ihn zu empfangen", wird die Politikerin zitiert.

Auch die Sicherheitskräfte der Gemeinde seien infomiert worden. Ein genaues Datum für die Ankunft kenne man bislang nicht.

Corinna Schumacher hatte das Anwesen in der Luxussiedlung Las Brisas hoch über Port d'Andratx vor kurzem für angeblich 30 Millionen Euro gekauft. Die Frau von Michael Schumacher war in den letzten Wochen immer mal wieder zu Besuch auf der Insel. Offensichtlich hatte ihr das 15.000 Quadratmeter große Grundstück mit Gäste-, Angestellten-, Pool-, Haupthaus und Fitnessstudio gefallen. Laut "Bild am Sonntag" war es als Feriendomizil der in der Schweiz lebenden Familie gedacht. Michael Schumacher durchläuft nach seinem schweren Skiunfall von 2013 eine Reha, sein genauer Gesundheitszustand ist der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Seit einem Jahr stand das Anwesen zum Verkauf. Der Vorbesitzer ist niemand geringeres als Florentino Pérez. Der Präsident von Real Madrid kaufte das Ende der 90er-Jahre angelegte Luxusanwesen in der Urbanisation Las Brisas im Jahr 2005 für 25 Millionen Euro. /ff