"Liberta", "Ocean Pearl", "Chopi Chopi": neue Hingucker vor der Küste von Mallorca

Nicht nur die großen Superyachten vor Mallorca erregen Aufmerksamkeit, auch die kleineren. So ließ sich am Mittwoch (15.8.) zum einen die "Liberta" in der Bucht von Palma de Mallorca blicken, ein im Jahr 2007 in den USA gebautes Schiff, das für alle Weltmeere gerüstet ist. Die etwa 41 Meter lange Yacht kann zehn Gäste in fünf Kabinen aufnehmen.

Nicht weit von der "Liberta" entfernt schipperte die "Ocean Pearl" mit identischer Länge, aber einem völlig anderem Design, das niemanden gleichgültig lassen dürfte. Die 2010 in Italien gebaute Yacht kann ebenfalls bis zu zehn Gäste beherbergen.

Von ganz anderen Ausmaßen ist da die "Chopi Chopi". Die ebenfalls in Italien im Jahr 2014 erbaute Megayacht kommt auf 80 Meter Länge und eine Spitzengeschwindigkeit von 15 Knoten. An Bord finden sich Helikopterlandeplatz, Fitnesszentrum und Spa, es ist Platz für eine Besatzung von bis zu 30 Personen. Als möglicher Eigentümer wird der libanesische Geschäftsmann Taha Mikati gehandelt. /ff