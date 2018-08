Mallorca im TV: Goodbye Deutschland - Geschäftsidee Currywurst

Diesmal geht es um die Wurst - die Currywurst. Der Privatsender "Vox" zeigt in einer Folge der Doku-Soap Goodbye Deutschland am Montag (20.08.) um 22.15 Uhr, wie Patrick seine Frau Anja hochschwanger in Deutschland zurück lässt und zehn Tage vor dem Geburtstermin ihres zweiten Babys nach Mallorca fliegt. Denn er möchte die Eröffnung seiner Currybude vorbereiten.

Mallorca sei eben nach wie vor der Sehnsuchtsort der Deutschen, heißt es in der Programmankündigung. Wem sich hier eine Geschäftsidee bietet, der schlägt zu. Manchmal selbst dann, wenn die Ehefrau dagegen ist. Familienvater Patrick Lorenz wird Frankfurt verlassen, um auf der Insel eine Currywurstbude zu eröffnen – direkt am Ballermann. Anjas größte Sorge sei es, dass Patrick es nicht rechtzeitig zur Geburt zurückschafft. Wird er die Auswanderung noch bereuen?

Seit 2006 begleitet die Doku-Soap Deutsche bei Vorbereitung und Durchführung ihrer Auswanderung. Protagonisten früherer Sendungen werden später erneut aufgesucht, um zu zeigen, wie es ihnen seit dem Umzug ergangen ist.