"Goodbye Deutschland": Neues und Altes von den Mallorca-Auswanderern

Der "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer"-Marathon startet am Montag (27.8.) um 20.15 Uhr auf Vox mit dem bekannten Auswandererpaar Jens und Daniel Büchner in Cala Millor. Jens und Daniela werden Mallorca verlassen, um an einer TV-Show teilzunehmen. Mindestens zwei Wochen lang werden sie von ihren Kindern getrennt sein, die Zwillinge werden während der Zeit auch noch zwei Jahre alt. Mit der Entscheidung für die Show beginnt eine neue Herausforderung für Familie Büchner, wie es in der Programmbeschreibung heißt. Oma und Opa müssen nun die fünf Kinder hüten, den Haushalt schmeißen und sich um die gerade erst eröffnete Faneteria kümmern. Und das TV-Format, an dem Jens und Daniela teilnehmen, hat eine Besonderheit: Kontakt zur Außenwelt ist während der Dreharbeiten strikt verboten.

Die Doku-Soup begleitet zudem Olaf und Olena, die einen Neustart auf Mallorca wagen. Die Gerkens führen seit zehn Jahren einen Versandhandel mit Fliesen und Möbel aus Asien. Vor lauter Arbeit kommen aber ihre zwei Söhne zu kurz, und auch die Ehe hat stark unter dem Geschäft gelitten. Auf Mallorca soll nun alles besser werden. Doch mit dieser Hoffnung sind schon viele ausgewandert - um dann zu merken, dass ein Neustart auf der Insel doch schwerer ist, als gedacht.

Vor ein paar Wochen ist Jennys neue Flamme Ralf zu ihr nach Mallorca ausgewandert. Jetzt beginnt für das frisch verliebte Paar der Alltag auf der Urlauberinsel. Jenny muss dafür sorgen, dass die Umsätze in ihrer Modeboutique stimmen und Ralf will eine Beziehung zu Jennys Sohn Leon aufbauen. Und: einen Job auf der Insel finden. Doch das ist schwerer, als erhofft.

Wer noch nicht genug hat – im Anschluss gibt es direkt noch eine Wiederholung von "Goodbye Deutchland! Die Auswanderer" von April 2017. Ab 22.15 Uhr zeigt Vox, wie es Caro und Andreas Robens auf der Insel ergeht. Nach umsatzschwachen Monaten in ihrem Studio waren die Fitness-Studio-Betreiber gezwungen, die Notbremse zu ziehen. Die Auswanderer haben ihre Finca mit Pool gegen eine kleine Dreizimmerwohnung getauscht. Zur neuen Saison aber wollen die Deutschen wieder in den Angriffsmodus schalten.

Verschaukelt fühlen sich auch die Aschaffenburger Auswanderer Olli und Vally. Vergangenes Jahr überraschten sie mit einer ziemlich verrückten Geschäftsidee: einem Dirndl- und Trachtenladen mitten auf Mallorca. Der Start war schwierig, doch zum Ende der Saison brummte der Laden. Jetzt aber ist die bayerische Hochstimmung im Keller. Olli und Vally müssen ihr Geschäft räumen, denn der Vermieter verlangt plötzlich die doppelte Miete. Für Olli Abzocke, die er nicht mitmacht. In einem neuen Ladenlokal müssten Olli und Vally wieder bei Null anfangen.