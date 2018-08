Michelle Obama verbringt ihren Urlaub erneut auf Mallorca

Michelle Obama ist erneut auf Mallorca im Urlaub. Bereits zum dritten Mal wählte die ehemalige First Lady der USA die Insel als Feriendomizil, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Obama sei am Dienstag früh am Morgen auf dem Flughafen in Palma de Mallorca angekommen, von wo sie unter Polizeigeleit ins Inselinnere weitergefahren wurde.

Das erste Mal besuchte Michelle Obama Mallorca im August 2010. Damals traf sie sich in Begleitung ihrer jüngeren Tochter Shasha mit König Juan Carlos und Doña Sofía im Marivent-Palast. Es handelte sich um einen Blitzbesuch von nur wenigen Stunden.

Im Jahr 2017 kehrte sie mit mehr Zeit zurück, während Melania Trump inzwischen das Amt der First Lady übernommen hatte. Auf der Finca Ses Planes verbrachte sie einige Tage zusammen mit ihren Gastgebern James Costos, dem ehemaligen US-Botschafter in Spanien, und dessen Lebensgefährten Michael Smith. Eine Woche verbrachte sie auf der Insel und unternahm Wanderungen durch die Tramuntana, besuchte eine Glasfabrik in Algaida und den Küstenort Port de Sóller. Später erkundete sie die Gewässer vor Mallorca auf einer Yacht. /tg