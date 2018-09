Mallorquinerin beklagt, dass Britney Spears sie aus Meet&Greet hinauswirft

Das war ein kurzer Spaß für 870 Euro: Die 32-jährige Mallorquinerin Marta Gutiérrez ist aus einem Meet&Greet mit der Sängerin Britney Spears geflogen, weil sie die US-Amerikanerin ("Hit me, Baby, one more time" und "Toxic") beim Versuch, ein Selfie zu schießen, nach eigenen Angaben leicht am Rücken berührte. Gutiérrez machte ihrem Ärger darüber daraufhin in einem Youtube-Video Luft, das schnell viral wurde.

Darin erzählt Gutiérrez wortreich auf Englisch, wie sie 870 Euro für das Konzert und das Meet&Greet Ende August in London gezahlt habe. Das Treffen mit der Sängerin habe unmittelbar vor dem Konzert stattgefunden. Gutiérrez sei zuvor darauf hingewiesen worden, dass Berührungen jeglicher Art tabu seien. Dennoch habe sie beim Versuch, ein Foto mit sich und Spears zu machen, die Hand leicht am Rücken der Sängerin abgelegt. Daraufhin habe Spears sich lautstark beschwert und angeordnet, dass Gutiérrez des Saales verwiesen werde.

Das anschließende Konzert habe die Mallorquinerin dann gar nicht mehr besuchen wollen, erklärt sie in ihrem Video und fragt, wer denn nun für die Kosten aufkomme, die sie für den Flug nach London sowie zwei Übernachtungen im Hotel hatte. Der Manager von Spears sicherte ihr zumindest zu, die Kosten für das Konzert und das Meet&Greet zurückzuerstatten. /jk