Ikke Hüftgold debattiert mit Frank Plasberg über Massentourismus auf Mallorca

Ikke Hüftgold im Sommer 2017 an der Playa de Palma.

Ikke Hüftgold im Sommer 2017 an der Playa de Palma. Foto: Nele Bendgens

Mallorca und der Massentourismus - darum geht es auch in der Sendung "Hart aber fair" mit Frank Plasberg am Montagabend (3.9.) ab 21 Uhr. Unter dem Motto "Wir Kreuzfahrer und Billigflieger - wer zahlt den Preis für den Massen-Tourismus?" kommt in der Sendung auch Matthias Distel alias Ikke Hüftgold zu Wort.

"Früher Geheimtipp, heute überlaufen: Kaum ein Fleck auf Erden ist vor dem modernen Tourismus sicher. Zerstören wir mit Bettenburgen und rußenden Kreuzfahrtschiffen all das, was noch schön ist? Oder geht das auch: Die Welt bereisen und sie erhalten?", heißt es in der Programmankündigung.

Distel, der seine Kunstfigur "Ikke Hüftgold" mit Perücke, Trainingsanzug und Mittelfinger vor rund zehn Jahren geschaffen hatte, hat jährlich über 150 Auftritte auf Mallorca und im deutschsprachigen Europa. 2014 gelang ihm mit „Dicke Titten, Kartoffelsalat" der Durchbruch. Der Titel wurde zum Ballermann- bzw. Mallorca-Hit. Für den Partyschlager „Johnny Däpp" bekam Hüftgold 2018 eine Goldene Schallplatte. 2017 kündigte Distel an, dass er Mallorca den Rücken kehren wolle und ab der Saison 2018 auf Bulgarien und den Goldstrand setze. /ff