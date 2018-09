Jan Ullrich steigt sich auf Mallorca selbst aufs Dach

Ob wirklich alles okay mit ihm ist? Jan Ullrich hat seine Entziehungskur in der Betty-Ford-Klinik in Bad Brückenau in Bayern beendet und ist seit Samstag (1.9.) wieder auf Mallorca. Der "Bild-Zeitung" sagte er, dass er Zuhause nach dem Rechten schauen wolle, da während seiner Abwesenheit dreimal bei ihm eingebrochen worden sei. Vielleicht erklärt das auch, warum er am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr bei sich auf dem Dach herumspazierte.

"Morgens war sehr laute Techno-Musik zu hören, die von einer Nachbar-Villa herüberschallte", sagte ein Augenzeuge. Daraufhin spielte Ullrich fast ebenso laut den Hit von Adele "Hello" und lief plötzlich auf dem Dach herum. "Er schaute in die Schornsteine." Vielleicht wollte er überprüfen, ob die Abluftanlagen besser gegen Einbrecher geschützt werden müssen. "Es sah schon etwas seltsam aus", so der Augenzeuge, "weil Ullich auf dem Dach etwas in der Hand hielt, das wie eine Gummiente aussah." Nach ein paar Minuten verschwand Ullrich wieder in seinem Haus.

Ebenfalls der "Bild-Zeitung" hatte er gesagt, dass er als nächstes mit seiner Freundin Elisabeth (34) nach Kuba fliegen wolle, um ihre Familie zu treffen. Danach wollte er seinen Freund Lance Armstrong besuchen, um seine Therapie fortzusetzen.

Derweil wird in Frankfurt am Main weiter gegen Ullrich ermittelt, nachdem eine Prostituierte ausgesagt hatte, Ullrich habe sie während eines Streits angegriffen. /lk