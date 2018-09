Hochzeitsring in Magaluf gefunden: Sind Sie der Besitzer?

So sieht der gefundene Ring aus.

So sieht der gefundene Ring aus. Foto: Facebook

Wer hat seinen Hochzeitsring auf Mallorca verloren? Ein MZ-Leser hat am Mittwoch (5.9.) einen goldenen Ring in Magaluf gefunden. Der Finder möchte ihn an den Besitzer zurückgeben.

Der Fundort ist die Einfahrt zum Katmandu-Park. Gefunden wurde der Ring um 14.45 Uhr. Auf der Innenseite sind das Datum 19.8.1956 sowie weitere Initialien eingraviert.

Wer seinen Ring wiedererkennt, kann über Facebook mit dem Finder Kontakt aufnehmen. /rp