Duell Mensch gegen Roboter auf Mallorca: Wer schneidet besser Schinken?

Es war eine Schnapsidee, die bei der Gründung einer Firma auf Mallorca entstand, aber am Donnerstag (20.9.) wurde sie doch umgesetzt: ein Wettbewerb im Schinkenschneiden zwischen Mensch und Maschine.

Im vergangenen März hatte die Firma "Cut & Go" in Palma ihren Betrieb aufgenommen. Sie stellt Präzisionsschneidemaschinen für die Industrie her. Dabei witzelten die beiden Inhaber Manuel Granero und Félix García, dass man bei der Einweihungsfeier eigentlich auf den professionellen Schinkenschneider Juan Antonio Viana hätte verzichten können. Viana nahm diesen Gag zum Anlass, um einen Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine vorzuschlagen.

Bei "Cut & Go" wurde in den zurückliegenden sechs Monaten nun eine Maschine programmiert, die bis zu zehnmal langsamer arbeitet als in der Industrie, um den Schinken möglichst präzise und schonend zu schneiden. Der Wettbewerb am Donnerstag (20.9.) in Palma geriet dann aber zu einer Enttäuschung für die Maschine. Am Ende setzte sich der menschliche Profi Juan Antonio Viana durch. Festgestellt hat das eine Jury, bestehend aus den drei bekannten Köchen Miquel Calent, Patxi Castellano und Koldo Royo.

200 Schaulustige ließen sich den Wettbewerb im Gewerbegebeit Son Valentí in Palma nicht entgehen und verposemuckelten anschließend den geschnittenen Schinken. Gleichzeitig drehte die Firma noch ein Werbevideo für ihre Maschinen. /jk