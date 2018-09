Königin Letizia in Marratxí auf Mallorca erwartet

Königlicher Besuch auf Mallorca außer der Reihe: Die spanische Königin Letizia wird am Donnerstag (27.9.) in der Gemeinde Marratxí erwartet, um an der dortigen Berufsschule der Eröffnung des neuen Schuljahres beizuwohnen. Begleitet wird sie laut Programm von der spanischen Bildungsministerin Isabel Celaá.

Das Zentrum CIFP Son Llebre war eingerichtet worden, um Pflegefachkräfte auszubilden. Die Auszubildenden sollen mit innovativen Konzepten in den verschiedenen Fachrichtungen geschult werden.

Zuletzt war Letizia zusammen mit der Königsfamilie im Rahmen der royalen Sommerfrische auf Mallorca. Diesmal kommt sie sozusagen dienstlich auf die Insel. /ff