300 Haarschnitte in Son Gotleu: So lief die Premiere für die Barber Angels auf Mallorca

Die Barber Angels haben im Rahmen ihrer Mallorca-Premiere am Samstag (22.9.) rund 300 mittellose Menschen in Palmas Brennpunkt-Viertel Son Gotleu frisiert. Für die Aktion war eine Straße abgesperrt worden, sie wurde in einen provisorischen Friseursalon umgewandelt.

40 Friseure waren aus Deutschland angereist, weitere aus Holland oder Andalusien, um kostenlos Haare zu schneiden. Die Kunden erhielten jedoch genauso wie in einem Friseursalon „einen guten Haarschnitt, ein Gespräch und Wertschätzung", sagt Markus Schmitt, der seit Jahresbeginn auf Mallorca lebt, den Salon „Cut for cut" in Cala Millor betreibt und auf der Insel die Ende 2016 in Deutschland gestartete Initiative vorantreibt, die Menschen ihr Selbstbewusstsein zurückgeben soll.

Ein halbes Dutzend Barber Angels gebe es inzwischen auf Mallorca, darunter ist bislang ein Mallorquiner, zwei weitere wollten sich jetzt anschließen, so Schmitt. Das Event in Son Gotleu wurde mit einer Generalprobe im Frühjahr vorbereitet. Die Sozialhilfevereine S.O.S. Mamás Baleares und Sí Mallorca sorgten für die Logistik vor Ort. Gekommen waren vor allem Spanier, die Bewohner von Son Gotleu, viele Gitanos und Immigranten, aber auch Obdachlose aus ganz Palma.

Die Reaktionen seien überall gleich, ob in Deutschland oder auf Mallorca, meint Claus Niedermair, der die Barber Angels (Website: (b-a-b.club) vor knapp zwei Jahren gegründet hatte und auch mit vor Ort in Palma ist. In nur einem Jahr hat der Verein nach eigenen Angaben mehr als 10.000 mittellosen Menschen im deutschsprachigen Raum die Haare geschnitten, bereits mehr als 200 Barber Angels seien europaweit unterwegs. Der Event auf Mallorca soll nun der Auftakt für die weitere Expansion in ganz Spanien sein.

Eine ausführliche Reportage lesen Sie in der kommenden Printausgabe am Donnerstag (27.9.)