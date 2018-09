Fassanstich zum Oktoberfest 2018 auf Mallorca

50.000 Liter Bier und 5.000 Schweinshaxen warten im Pueblo Español auf die Gäste des größten Oktoberfests auf Mallorca. Fassanstich ist am Freitag (28.9.) in der Sala Magna des Veranstaltungszentrums in Palma de Mallorca.

"Der Umzug ins Pueblo Español wird dem Fest zum Durchbruch verhelfen", sagte Organisator Miguel Jaume vom Veranstalter Trui bei der Präsentation. "Wir machen einen Qualitätssprung, um das Publikum München näherzubringen."

Die Veranstalter gehen davon aus, dass vom 28. September bis zum 14. Oktober zwischen 20.000 und 25.000 Gäste das Oktoberfest auf Mallorca besuchen. Rund 1.000 haben gleichzeitig im Pueblo Español Platz.

Die Paulaner-Brauerei bringt ein Weizen und das klassische Oktoberfestbier auf die Insel, versichert Brauerei-Vertreter Andrés Pérez. Die Fleischerei Abel übernimmt das Catering samt Haxen, Brezeln, Wurst, Sauerkraut und Kartoffelpüree. Neben der Live-Musik von Eva & The Hurricanes können die Gäste auch Sportevents auf der Großleinwand anschauen.

Der Eintritt ist frei. Da der Einlass begrenzt ist, empfehlen die Veranstalter, Tische zu reservieren. Die täglichen Öffnungszeiten stehen auf der Website des Veranstalters.

In den vergangenen Jahren veranstaltete auch der Megapark an der Playa de Palma ein Oktoberfest. Dies fällt dieses Jahr aus.

