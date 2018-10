Mallorca-Dreh: So rockig hat man Maria Furtwängler noch nicht gesehen

Die schwarze Jeans zerissen, auf dem Arm ein Tattoo, blaue Fingernägel, zerzauste Haare: Maria Furtwängler (52) dreht auf Mallorca die melancholische Komödie" Nachts baden". Am Set auf einer Finca bei Felanitx steht eine Whisky-Flasche auf dem Tisch, der Aschenbecher quillt über vor Zigarettenstummeln, Maria Furtwängler greift sich eine Klampfe und zupft an den Saiten.

Sie spielt in dem ARD-Film die in die Jahre gekommene Rock-Sängerin Pola (48), die auf einer Finca auf Mallorca lebt, ihr Comeback plant und auf Konzerttournee gehen will. Ihre Tochter Jenny (20), gespielt von Tijan Marei (22), studiert Wirtschaft in Deutschland und will die Abwesenheit ihrer Mutter und die Ruhe auf der Finca dazu nutzen, um sich auf eine wichtige Prüfung vorzubereiten. Ihr Kumpel Kasimir, gespielt von Jonathan Berlin (24), der im September mit dem Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie Nachwuchs ausgezeichnet wurde, begleitet Jenny. Auf Mallorca treffen die drei aufeinander, da die Tournee der Mutter kurzfristig abgesagt wurde. Jenny würde am liebsten sofort wieder abreisen, da sie ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Pola überredet sie, zu bleiben. Die Sängerin versucht, die Absage der Tournee zu verkraften, bei Jenny brechen alte Wunden aus der Kindheit wieder auf und der introvertierte Kasimir ist fasziniert von Polas lässigem Lebensstil ...

Furtwängler, eine der beliebtesten Kommissarinnen der ARD-Krimi-Reihe "Tatort", geht sichtlich auf in der Rolle. "So eine Figur zu entwickeln, ist natürlich eine liebevolle Teamarbeit mit der Regie, aber auch ganz stark mit dem Kostüm und der Maske. Wie sieht sie aus, was hat sie an, wie trägt sie ihre Haare? Wie viel Mallorca steckt in der Figur? Dabei darf das aber nicht wie eine Verkleidung wirken. Die Zusammenarbeit hilft enorm, diese Rolle zu verkörpern", sagt sie.

